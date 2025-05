Corrida Internacional da Integração e Ciclismo do Pacífico movimentam Assis Brasil nos 49 anos do município

Lutadores do “Esquadrão Brasileiro” passam pela pesagem sem surpresas; estreia de acreano e duelo entre Gilbert Durinho e equatoriano Michael Morales são destaques

A pesagem oficial do UFC Vegas 106, realizada nesta sexta-feira (16), ocorreu de forma rápida e tranquila, com todos os atletas cumprindo os requisitos para o evento que acontece neste sábado (17), em Las Vegas. Entre os destaques está o acreano Matheus Camilo, que marcou 70,3 kg e está confirmado para sua estreia no UFC. O brasileiro enfrentará o norte-americano Gabriel Green, que pesou 70 kg.

Camilo faz parte do “Esquadrão Brasileiro”, grupo composto por dez lutadores do país escalados para o card deste sábado. A equipe é liderada pelo experiente Gilbert “Durinho” Burns, que registrou 77,1 kg na balança. Ele enfrentará o equatoriano Michael Morales, que marcou 77,3 kg, em uma das lutas mais aguardadas da noite, válida pela categoria meio-médio.

Outros brasileiros também garantiram presença no octógono. No card preliminar, Luana Santos (61,7 kg) e Tainara Lisboa (61,4 kg) confirmaram o duelo brasileiro na categoria peso-galo feminino. Já Denise Gomes ficou com 52,1 kg e enfrentará Elise Reed no peso-palha.

Thiago Moisés, também representante do peso-leve, marcou 70,5 kg e terá pela frente Jared Gordon. Com todos os brasileiros aptos, o UFC Vegas 106 promete fortes emoções com participação maciça de atletas do Brasil.

