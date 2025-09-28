Corrida em Xapuri celebra Setembro Amarelo e mobiliza população em prol da vida

Mais de 300 atletas participaram, reforçando mensagem sobre saúde mental

A manhã deste domingo, 28, foi marcada por um ato esportivo que uniu conscientização e bem-estar em Xapuri. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu a primeira edição da Corrida Setembro Amarelo, iniciativa organizada em parceria com a Acre Running Eventos. O encontro reuniu centenas de pessoas em um movimento voltado à valorização da vida e à prevenção do suicídio.

O prefeito Maxsuel Maia participou do percurso e destacou o simbolismo da ação. Para ele, o evento ultrapassou a prática esportiva e transformou-se em um espaço de união comunitária. “Essa corrida é mais que uma competição, é um momento de cuidado coletivo. Xapuri acordou cedo para celebrar a saúde, o esporte e, sobretudo, a vida. Foi um grande sucesso”, afirmou.

Também presente entre os corredores, o secretário de Saúde, Daniel Lima, reforçou a mensagem de solidariedade. Segundo ele, a mobilização reforça a importância de pequenos gestos no cotidiano. “Conversar, escutar e oferecer apoio são atitudes que salvam. Essa corrida é parte de um conjunto de ações que estamos realizando durante todo o mês nas unidades de saúde”, destacou.

A coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial, Agda Cabral, ressaltou a emoção da equipe em ver a comunidade abraçar a causa. “O que vivenciamos aqui vai além do esporte. É um momento de empatia e sensibilização, que mostra a necessidade de cuidar da saúde mental de todos”, disse.

Pódio e mensagens dos campeões

Na categoria masculina, o título ficou com Aniceldo Freitas, seguido por Kelvisson da Silva e Erlon Lima. No feminino, Elma Karine conquistou o primeiro lugar, com Sandra da Silva em segundo e Eliane Mendes em terceiro.

Após a vitória, Aniceldo reforçou o papel do esporte como instrumento de transformação. “Praticar atividade física ajuda a manter a saúde e a afastar das dificuldades. Participar é sempre uma forma de salvar vidas”, declarou.

Elma Karine, campeã feminina, também deixou sua reflexão. “Mais que uma corrida, este é um chamado para falarmos sobre saúde mental. Precisamos lembrar que todas as vidas têm valor e que pedir ajuda é fundamental”, afirmou.

O evento não distribuiu prêmios em dinheiro, apenas medalhas e troféus simbólicos, reforçando que o objetivo principal foi a conscientização. Famílias inteiras se reuniram, transformando a corrida em uma celebração comunitária que deixou como mensagem central: cuidar da vida é prioridade.

