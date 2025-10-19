Corrida dos professores municipais reúne educadores e autoridades em Rio Branco

A 3ª edição da Corrida dos Professores Municipais de Rio Branco foi realizada neste domingo, 19, reunindo educadores, servidores públicos e autoridades municipais. O evento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom e do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene.

Durante a cerimônia, o prefeito Tião Bocalom parabenizou os professores e destacou a importância da categoria. “Aqueles que cuidam da educação e dos nossos filhos merecem todo o nosso reconhecimento. Parabéns aos professores”, afirmou.

Alysson Bestene, organizador da corrida, agradeceu o apoio do prefeito e enfatizou o papel da educação na transformação social. “Através da educação vamos transformar vidas e construir um futuro melhor”, declarou.

Uma das participantes lembrou que esta foi a terceira edição da corrida e ressaltou o caráter simbólico da atividade. “Essa é especial porque homenageia todos os professores e educadores”, disse.

Classificação Final

Corrida Geral – 5 km (Feminino)

1º lugar – Loeide Valentins – Tempo: 24min35s

2º lugar – Jeniffer da Silva – Tempo: 24min29s

3º lugar – Resivary Marques – Tempo: 27min11s

4º lugar – Elissonda de Silva – Tempo: 27min55s

5º lugar – Edilce Oliveira – Tempo: 28min00s

Corrida Geral – 3 km (Feminino)

1º lugar – Míria do Silva – Tempo: 16min52s

2º lugar – Francisca do Sousa – Tempo: 17min10s

3º lugar – Denise Abreu – Tempo: (não informado)

4º lugar – Marluce Batista – Tempo: 17min40s

5º lugar – Anaiva Rego – Tempo: 18min13s

Corrida Geral – 5 km (Masculino)

1º lugar – Wallisson Santos – Tempo: 21min11s

2º lugar – (Nome não informado) – Tempo: 21min28s

3º lugar – Gustavo Condosio – Tempo: 21min46s

4º lugar – Felipe Passes – Tempo: 21min55s

5º lugar – Felipe Hudson – Tempo: 22min38s

Corrida Geral – 3 km (Masculino)

1º lugar – Wathen Lima – Tempo: 15min30s

2º lugar – Rosber Cavalcante – Tempo: 16min20s

3º lugar – Filionês Jucá – Tempo: 17min06s

4º lugar – Jhory Belza – Tempo: 17min23s

5º lugar – Ewerton Livard – Tempo: 17min48s

ASSISTA AO VÍDEO:

Relacionado

Comentários