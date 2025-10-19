Conecte-se conosco

Corrida dos professores municipais reúne educadores e autoridades em Rio Branco

48 minutos atrás

David Medeiros/ac24horas

A 3ª edição da Corrida dos Professores Municipais de Rio Branco foi realizada neste domingo, 19, reunindo educadores, servidores públicos e autoridades municipais. O evento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom e do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alysson Bestene.

Durante a cerimônia, o prefeito Tião Bocalom parabenizou os professores e destacou a importância da categoria. “Aqueles que cuidam da educação e dos nossos filhos merecem todo o nosso reconhecimento. Parabéns aos professores”, afirmou.

Alysson Bestene, organizador da corrida, agradeceu o apoio do prefeito e enfatizou o papel da educação na transformação social. “Através da educação vamos transformar vidas e construir um futuro melhor”, declarou.

Uma das participantes lembrou que esta foi a terceira edição da corrida e ressaltou o caráter simbólico da atividade. “Essa é especial porque homenageia todos os professores e educadores”, disse.

Classificação Final

Corrida Geral – 5 km (Feminino)

1º lugar – Loeide Valentins – Tempo: 24min35s

2º lugar – Jeniffer da Silva – Tempo: 24min29s

3º lugar – Resivary Marques – Tempo: 27min11s

4º lugar – Elissonda de Silva – Tempo: 27min55s

5º lugar – Edilce Oliveira – Tempo: 28min00s

Corrida Geral – 3 km (Feminino)

1º lugar – Míria do Silva – Tempo: 16min52s

2º lugar – Francisca do Sousa – Tempo: 17min10s

3º lugar – Denise Abreu – Tempo: (não informado)

4º lugar – Marluce Batista – Tempo: 17min40s

5º lugar – Anaiva Rego – Tempo: 18min13s

Corrida Geral – 5 km (Masculino)

1º lugar – Wallisson Santos – Tempo: 21min11s

2º lugar – (Nome não informado) – Tempo: 21min28s

3º lugar – Gustavo Condosio – Tempo: 21min46s

4º lugar – Felipe Passes – Tempo: 21min55s

5º lugar – Felipe Hudson – Tempo: 22min38s

Corrida Geral – 3 km (Masculino)

1º lugar – Wathen Lima – Tempo: 15min30s

2º lugar – Rosber Cavalcante – Tempo: 16min20s

3º lugar – Filionês Jucá – Tempo: 17min06s

4º lugar – Jhory Belza – Tempo: 17min23s

5º lugar – Ewerton Livard – Tempo: 17min48s

 

ASSISTA AO VÍDEO:

Cotidiano

Confrontos da 2ª fase do Campeonato Estadual estão definidos

18 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Estadual terá jogos eliminatórios até a definição do campeão

A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 foi encerrada neste sábado, 19, no Florestinha, com três partidas e os resultados definiram os confrontos da segunda fase da competição.

O COPMBM goleou o Joia de Cristo por 7 a 0. Nas outras os resultados foram: PSG 1 x 0 Recriança e Vila Acre 2 x 1 Bangu.

“Ainda temos 16 times na disputa do título e os jogos a partir da próxima terça(21) são eliminatórios”, declarou o diretor técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Duelos da 2ª fase

Santa Cruz x Santinha

Furacão do Norte x Independência

Galvez x COPMBM

AFEX x Escola do Galvez

Epitaciolândia x Cruz Azul

Vila Acre x Esporte Saúde e Lazer

Acre Esporte x Flamenguinho

Grêmio Xapuriense x PSG

Cotidiano

Galvez goleia e Sena Madureira vence na abertura do Estadual

20 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: A meia Brenda (bola) foi um dos destaques da goleada das Imperatrizes

Galvez e Sena Madureira venceram na abertura do Campeonato Estadual Feminino neste sábado, 18, na Arena da Floresta. O Galvez goleou o Andirá por 23 a 0 e o Sena Madureira venceu a Assermurb por 2 a 1.

Favorito ao bicampeonato

O Galvez, favorito a conquista do bicampeonato, mostrou qualidade contra a fácil equipe do Andirá. A diretoria do Imperador realizou o maior investimento do Estadual para tentar voltar aos torneios nacionais em 2026.

Disputa direta

O Sena Madureira, do técnico Ivan Mazzuia, venceu um confronto entre as equipes favoritas para chegar na semifinal. A diretoria do Sena trabalhou de maneira discreta na montagem do elenco e quer ser a surpresa da competição.

Adesg x São Francisco

A primeira rodada da fase de classificação do Estadual será fechada neste domingo, 19, a partir das 15 horas, no Florestinha, com a partida entre Adesg e São Francisco.

Cotidiano

Resenha e AAB estreiam com vitória no Campeonato Estadual

22 minutos atrás

19 de outubro de 2025

Fotos FEAB: Estadual terá 14 equipes na disputa do masculino

Resenha e AAB “A” estrearam com vitória no Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesse sábado, 18, na quadra do Colégio Acreano. O Resenha derrotou o Floresta Acreano por 55 a 12 e a AAB “A” venceu o Old School “A” por 42 a 23.

“Começar uma competição deste nível diante das dificuldades é uma vitória. Vamos ter um excelente Estadual”, declarou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.

Duelo feminino

A AAB bateu a ABMAC por 51 a 22 na abertura do  Estadual, no feminino.

Bela abertura 

Com a presença do secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, a FEAB realizou uma bela abertura do Estadual. O torneio é o mais importante da temporada de 2025.

Torneio feminino começam sem time favorito ao título

