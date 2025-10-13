Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul tem regulamento divulgado e entrega de kits no dia 18

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou o regulamento oficial da Corrida do Servidor 2025 (Edição Cruzeiro do Sul), que ocorrerá no dia 19 de outubro, com largada às 6h, na Arena Juruá. A ação faz parte da programação do Mês do Servidor e contará com percursos de 5 km, 10 km e 21 km, abertos a servidores públicos e à comunidade em geral.

A entrega dos kits será realizada no Magazine Andrade (ao lado do Plínio Hotel, no Centro), no dia 18 de outubro, das 8h às 13h. Cada participante deverá doar 2 kg de alimento não perecível para retirar o kit, composto por camisa regata, número de peito, medalha de metal e pós-corrida. A medalha será concedida apenas aos atletas que completarem o percurso.

As inscrições são individuais e intransferíveis, e o uso do número de peito é obrigatório durante toda a prova. A corrida será realizada sob qualquer condição climática e terá duração máxima de três horas.

Os três primeiros colocados de cada categoria, Servidor Público e Comunidade, nos percursos de 5 km, 10 km e 21 km receberão troféus. Já os vencedores da meia maratona (21 km) na categoria Servidor Público disputarão uma premiação especial com os campeões da edição de Rio Branco. O atleta com o melhor tempo geral entre as duas cidades ganhará uma passagem para participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, ou poderá optar por uma premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil.

O regulamento completo está disponível no site https://runningacre.sport.blog/regulamentos/. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

