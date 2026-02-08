Corrida da Socioeducação reúne mais de 500 participantes em Rio Branco

O governo do Estado, por meio do Instituto Socieducativo do Acre (ISE), realizou na manhã deste domingo, 8, a 2ª edição da Corrida da Socioeducação. A largada foi dada no Palácio Rio Branco, às 7h, reunindo servidores do ISE, representantes das secretarias estaduais convidadas e comunidade.

O evento teve como objetivo divulgar a instituição e os trabalhos desenvolvidos por ela. Além do incentivo à prática de atividades físicas, aos hábitos saudáveis e proporcionar um ambiente de lazer, inclusão e bem-estar aos participantes, consolidando-se como uma importante ação de promoção da qualidade de vida.

Os atletas puderam escolher entre os percursos de 5 km e 10 km, com premiação em troféus e medalhas para os 3 primeiros colocados. A corrida contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), garantindo a segurança e organização do percurso.

Durante a abertura, o presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE)), Mário César, destacou a importância da iniciativa e o fortalecimento do evento no calendário oficial do Estado.

“Estamos na 2ª edição da Corrida da Socioeducação, um evento que vem para homenagear, divulgar a instituição socioeducativa e o trabalho realizado por esse importante órgão. Esta atividade já faz parte do nosso calendário e é uma ação do governo do Estado, com a assinatura do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis. Agradeço a todos os servidores e à população que vieram participar em peso”, afirmou.

A organização da prova ficou a cargo da empresa Acre Running, representada por Mailson Leal, que comemorou o sucesso da segunda edição.

“É um prazer enorme estar na 2ª edição dessa corrida. O esporte está em crescimento no mundo inteiro, no Brasil e no Acre não poderia ser diferente. Tivemos recorde de inscrições, com mais de 500 participantes, e a expectativa é a melhor possível”, destacou.

Entre os corredores, a servidora pública Andréia Nunes, atleta amadora, participou pela segunda vez de uma prova oficial e elogiou a iniciativa.

“Estou iniciando agora no esporte, essa é minha segunda corrida. Comecei nos 5 km, que é o meu nível no momento, e futuramente quero aumentar. Acho a iniciativa muito importante, inclusive para dar mais visibilidade à instituição. Parabenizo todos os organizadores”, ressaltou.

A Corrida da Socioeducação reforça o compromisso do governo do Acre com a promoção da saúde, do esporte e da integração social, fortalecendo ações que impactam positivamente a qualidade de vida da população.





















The post Corrida da Socioeducação reúne mais de 500 participantes em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários