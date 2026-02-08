Cotidiano
Corrida da Socioeducação reúne mais de 500 participantes em Rio Branco
O governo do Estado, por meio do Instituto Socieducativo do Acre (ISE), realizou na manhã deste domingo, 8, a 2ª edição da Corrida da Socioeducação. A largada foi dada no Palácio Rio Branco, às 7h, reunindo servidores do ISE, representantes das secretarias estaduais convidadas e comunidade.
O evento teve como objetivo divulgar a instituição e os trabalhos desenvolvidos por ela. Além do incentivo à prática de atividades físicas, aos hábitos saudáveis e proporcionar um ambiente de lazer, inclusão e bem-estar aos participantes, consolidando-se como uma importante ação de promoção da qualidade de vida.
Os atletas puderam escolher entre os percursos de 5 km e 10 km, com premiação em troféus e medalhas para os 3 primeiros colocados. A corrida contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), garantindo a segurança e organização do percurso.
Durante a abertura, o presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE)), Mário César, destacou a importância da iniciativa e o fortalecimento do evento no calendário oficial do Estado.
“Estamos na 2ª edição da Corrida da Socioeducação, um evento que vem para homenagear, divulgar a instituição socioeducativa e o trabalho realizado por esse importante órgão. Esta atividade já faz parte do nosso calendário e é uma ação do governo do Estado, com a assinatura do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis. Agradeço a todos os servidores e à população que vieram participar em peso”, afirmou.
A organização da prova ficou a cargo da empresa Acre Running, representada por Mailson Leal, que comemorou o sucesso da segunda edição.
“É um prazer enorme estar na 2ª edição dessa corrida. O esporte está em crescimento no mundo inteiro, no Brasil e no Acre não poderia ser diferente. Tivemos recorde de inscrições, com mais de 500 participantes, e a expectativa é a melhor possível”, destacou.
Entre os corredores, a servidora pública Andréia Nunes, atleta amadora, participou pela segunda vez de uma prova oficial e elogiou a iniciativa.
“Estou iniciando agora no esporte, essa é minha segunda corrida. Comecei nos 5 km, que é o meu nível no momento, e futuramente quero aumentar. Acho a iniciativa muito importante, inclusive para dar mais visibilidade à instituição. Parabenizo todos os organizadores”, ressaltou.
A Corrida da Socioeducação reforça o compromisso do governo do Acre com a promoção da saúde, do esporte e da integração social, fortalecendo ações que impactam positivamente a qualidade de vida da população.
Diretoria do Vasco fecha a contratação do auxiliar Kinho Brito
A diretoria do Vasco fechou neste sábado, 7, a contratação do auxiliar técnico Kinho Brito. O profissional foi demitido do Independência nessa sexta, 6, por contenção de despesas.
“Fui convidado pelo professor Erick e vamos trabalhar para ajudar o Vasco nos seus objetivos”, declarou Kinho Brito.
Estreia na terça
Kinho Brito vai estrear na comissão técnica do Vasco na partida de terça, 9, às 17 horas, na Arena da Floresta, contra o Independência. A equipe vascaína precisa vencer para entrar no G4 da primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
Mais um dia
Com a mudança na data do jogo contra o Independência, o Vasco ganha mais um dia de preparação. Contudo, o técnico Erick Rodrigues deve definir a equipe no trabalho deste domingo, 8, na Fazendinha.
Galvez vence o Santa Cruz e volta à liderança do Estadual
O Galvez venceu o Santa Cruz por 1 a 0 neste sábado, 7, no Tonicão, e voltou à liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O zagueiro Bebê marcou o gol do Triunfo do Imperador.
Jogo bem disputado
Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida bem disputada, mas sem grandes emoções. As melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Galvez, mas a partida terminou empatada por 0 a 0.
Na segunda etapa, os dois treinadores tornaram suas equipes mais ofensivas. Aos 40, David cobrou escanteio e Bebê escorou e decidiu o jogo.
Cara do jogo
Daniego, do Galvez, foi escolhido o cara do jogo. O atacante criou espaços e no primeiro tempo perdeu uma boa chance de abrir o placar.
No detalhe
Segundo o meia Marquinho, a partida foi decidida no detalhe e agora é trabalhar para a reta final da fase de classificação.
“O jogo foi equilibrado e decidido na bola parada. Não adianta ficar lamentado”, declarou Marquinhos.
Próxima rodada
Vasco x Independência
Adesg x Rio Branco
Na terça, 10, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta
Santa Cruz x São Francisco
Na quinta, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
Galvez x Humaitá
No sábado, 14, às 15 horas, no Tonicão
Classificação
1º Galvez 10 Pts
2º Rio Branco 9 Pts
3º Humaitá 8 Pts
4º Adesg 5 Pts
5º Vasco 4 Pts
6º Santa Cruz 4 Pts
7º São Francisco 3 Pts
8º Independência 1 Pt
Rainhas da Bola inicia com 4 partidas na quadra do Lourenço Filho
Começa neste domingo, 8, a partir das 8 horas, na quadra do Colégio Lourenço Filho, o Campeonato Rainhas da Bola de Futsal Feminino. A competição terá oito equipes e marca a abertura da temporada para as mulheres.
“Pensamos em realizar um evento rápido e com boas equipes. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.
Porto Acre
Porto Acre, classificado para a 1ª divisão do futsal acreano em 2026, será uma das atrações do torneio. O time entra na disputa como um dos favoritos ao título.
1ª rodada
Borussia x Real Sociedade
HuniKuin x Assermurb
Calafate x Porto Acre
Veneza x Boleiras FC
