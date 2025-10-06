Corrida da Polícia Civil reúne mais de 600 participantes em Cruzeiro do Sul em celebração ao Dia do Policial Civil Acreano

Neste domingo, 5, Cruzeiro do Sul foi palco de um grande evento esportivo promovido pela Polícia Civil do Acre, a Corrida da Polícia Civil, Edição Cruzeiro do Sul. A atividade fez parte das comemorações pelo Dia do Policial Civil Acreano, celebrado em 19 de julho, e reuniu 670 participantes, entre atletas profissionais, amadores e 200 policiais civis de várias regiões do estado.

Com provas de 5 e 10 quilômetros, os corredores puderam escolher entre dois percursos desafiadores e simbólicos. A prova de 5 km teve largada na Arena do Juruá, seguindo até o Igarapé Preto e retornando ao ponto de partida. Já os participantes da prova de 10 km percorreram o trajeto entre a Arena do Juruá e o Aeroporto de Cruzeiro do Sul, também com retorno ao ponto inicial.

O evento foi marcado por espírito esportivo, confraternização e valorização da saúde física e mental dos profissionais da segurança pública. O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, participou ativamente da corrida ao lado dos colegas e destacou a importância da iniciativa.

“A Corrida da Polícia Civil é mais do que uma competição, é uma celebração da união, da superação e do compromisso que cada policial civil tem com o nosso estado. Ver tantos colegas e cidadãos participando juntos mostra o quanto estamos fortalecendo os laços entre a instituição e a comunidade. Esse é um momento de alegria, saúde e reconhecimento pelo trabalho incansável de nossos servidores”, afirmou o delegado-geral, José Henrique Maciel.

A corrida, que contou com grande adesão popular, encerrou-se com a entrega de medalhas e troféus aos vencedores, além de homenagens aos destaques da prova. A ação reforça o calendário de eventos comemorativos da Polícia Civil, que tem buscado aproximar cada vez mais a instituição da sociedade acreana por meio de iniciativas esportivas e sociais.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários