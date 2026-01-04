Geral
Correspondente da CNN relata “sentimento de incerteza” na Venezuela
Daniella Zambrano, correspondente da CNN na Venezuela, descreve clima de calma nas ruas, mas com população apreensiva sobre processo de transição política no país
A correspondente da CNN na Venezuela, Daniella Zambrano, relatou que o sentimento predominante entre a população venezuelana é de incerteza após a saída de Nicolás Maduro, retirado à força de seu quarto por forças especiais dos Estados Unidos durante uma operação militar no último sábado (3).
Diretamente da ilha de Margarita, no estado de Nueva Esparta, no oriente da Venezuela, a repórter descreveu um cenário de aparente normalidade nas ruas, bem diferente do dia anterior. “A situação hoje é que as ruas estão em calma e um panorama muito diferente a ontem. Ontem nós vimos longas filas nos postos de gasolina, no supermercado, nas drogarias, as pessoas estavam comprando tudo por temor ao que podia passar nos próximos dias“, explicou.
Segundo a correspondente, os voos internos foram retomados depois que os Estados Unidos levantaram as restrições, e as longas filas em postos de gasolina e supermercados já não são observadas. No entanto, o clima de apreensão permanece. “O sentimento é de incerteza. As pessoas não sabem como vai ser essa transição que anunciou Donald Trump“, afirmou Zambrano.
População dividida sobre transição política
A jornalista destacou que há uma divisão de opiniões sobre o processo de transição política. Ela mencionou que o governo americano indicou conversações com Delcy Rodríguez, vice-presidente venezuelana, mas isso gerou desconfiança em parte da população. “Para as pessoas, segue sendo o mesmo governo do Nicolás Maduro. Ela é do Partido Socialista Unido de Venezuela, então as pessoas ficaram surpreendidas, esperavam uma mudança brutal do governo”, relatou.
Por outro lado, alguns venezuelanos consideram que essa pode ser uma estratégia para garantir uma transição tranquila. Zambrano observou que os cidadãos que desejam mudanças no governo estão resguardados em suas casas, com medo de expressar seus verdadeiros sentimentos, lembrando da repressão ocorrida após as eleições de 2024, quando mais de 2 mil pessoas foram detidas.
Comunicação e informação limitadas
A correspondente também destacou as dificuldades de acesso à informação enfrentadas pelos venezuelanos. Segundo ela, a população se informa principalmente através das redes sociais, YouTube e canais internacionais, já que os canais nacionais estão censurados e apenas transmitem a informação oficial do governo.
“Em Venezuela os canais nacionais estão censurados, não transmitem a informação. E só repassam a informação que se transmite pelo canal do Estado, que é a linha governamental que só diz o que convém ao governo”, explicou Zambrano. Ela acrescentou que muitas páginas de notícias independentes são bloqueadas, sendo necessário o uso de VPN para acessá-las.
Quanto ao número de vítimas da operação militar, Zambrano informou que não há dados oficiais, mas médicos independentes contabilizaram cerca de 90 pessoas feridas, principalmente nas proximidades do complexo militar onde ocorreram as explosões. Extraoficialmente, fala-se em 40 mortos, em sua maioria militares, mas o governo venezuelano apenas confirma que existem vítimas fatais, sem especificar números.
Mulher sofre queda e traumatismo leve após escorregar na piscina do Clube dos Bombeiros em Rio Branco
Hérica Amaral, 52 anos, luxou o punho e bateu a cabeça no piso; foi socorrida pelo Samu e levada ao Pronto-Socorro em estado estável
Hérica Amaral Gomes, de 52 anos, ficou ferida após escorregar na beira da piscina e cair na tarde deste domingo (4) no Clube do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Estrada do Panorama, no bairro Panorama, em Rio Branco. De acordo com testemunhas, ela estava se divertindo com amigos quando escorregou, apoiou a mão esquerda no chão — sofrendo uma luxação no punho — e bateu a cabeça, resultando em traumatismo cranioencefálico leve.
O salva-vidas do local prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou o socorro e encaminhou Hérica ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. O caso não apresenta gravidade, mas reforça a necessidade de atenção em áreas úmidas e de lazer coletivo.
Polícia Militar localiza motocicleta roubada em Rio Branco
Veículo havia sido furtado no dia 2 de janeiro e foi encontrado abandonado com a chave na ignição
Uma motocicleta com registro de furto/roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde deste sábado (03), no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações do Grupamento Tático do 2º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Padre José quando avistou uma motocicleta abandonada em via pública, com a chave ainda na ignição, o que levantou suspeita por parte dos policiais.
Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo possuía registro de furto/roubo datado de 2 de janeiro de 2026. Diante da confirmação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia Regional do 2º Distrito, no bairro Cidade do Povo, onde foram adotadas as providências legais para posterior restituição ao proprietário.
A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguem intensificadas na região, com o objetivo de coibir crimes patrimoniais e aumentar a sensação de segurança da população.
Homem com 17 passagens é preso por furto na Vila Natalina do governo em Rio Branco
Kelson Alves Lustosa foi abordado portando armas brancas e furtando capacete; histórico inclui crimes variados
Um homem identificado como Kelson Alves Lustosa foi detido no domingo (4) após ser flagrado cometendo furto na Vila Natalina do governo, montada em frente ao Palácio do Governo, em Rio Branco. Durante a abordagem, agentes de segurança constataram que o suspeito portava armas brancas e estava furtando um capacete no local.
Após a identificação, foi verificado que Kelson possui 17 passagens pela polícia, por diversos crimes. Ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. O caso reforça a necessidade de vigilância constante em eventos públicos de grande fluxo, especialmente durante as comemorações de fim de ano.
