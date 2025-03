Correios faz primeira entrega por drone em Curitiba

Os Correios fizeram uma entrega especial nesta quarta-feira (26/3). A primeira encomenda transportada pela estatal com drone em todo o Brasil teve como destinatário o prefeito Eduardo Pimentel, que recebeu uma placa em homenagem ao aniversário de Curitiba, comemorado em 29 de março. A novidade foi apresentada durante o segundo dia da Smart City Expo Curitiba, maior evento de cidades inteligentes das Américas.

A entrega simbólica faz parte do projeto para a criação de “aerovias” de entregas por drone desenvolvido pela Atech, empresa da Embraer responsável pelos sistemas de controle de voo em todo o País, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. Os Correios e a Speedbird Aero, fabricante e plataforma de drones, vão contribuir com informações para a realização de testes para desenvolvimento do sistema de controle aéreo, considerando questões técnicas de entrega em uma cidade.

O superintendente dos Correios no Paraná, Marcos Paulo Paim, ressaltou a importância da participação da estatal no projeto. “Estamos muito honrados de, assim como Curitiba, ser protagonistas nesse grande projeto. Toda nossa experiência em logística fica à disposição desse projeto para que, num futuro bem próximo, as entregas sejam feitas também por drone”, afirmou.

“Sinto orgulho de Curitiba ser o piloto desse teste, de ter sido a entrega número um de drone dos Correios”, disse o prefeito Eduardo Pimentel. Ele ressaltou que a nova modalidade será realidade em breve em todo o mundo. “Temos que trabalhar em conjunto com os governos e as entidades privadas para que a gente desenvolva a melhor forma de entrega”, pontuou.

O drone utilizado na entrega simbólica, fabricado pela Speedbird Aero, com tecnologia 100% nacional, suporta até 35 quilos. O voo foi realizado pela Atech, que escolheu Curitiba para os testes práticos do software que está desenvolvendo para o controle aéreo de voos de drones seguros em ambientes urbanos, passando sobre pessoas. Em respeito à regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a entrega desta quarta-feira foi realizada em rota evitando o fluxo de pessoas, decolando da Praça Afonso Botelho e sobrevoando a Ligga Arena com o uso do sistema BVLOS (sigla para Beyond Visual Line of Sight, em que o piloto não tem contato visual direto com o veículo).

O pouso foi feito com precisão no local previsto na área externa do estádio, onde está a exposição do Tomorrow Mobility, evento dentro do Smart City Expo Curitiba que debate e apresenta soluções para a mobilidade do futuro. Dois carteiros participaram da entrega da encomenda, na decolagem e no pouso do drone.

A parceria entre a Atech e a Prefeitura de Curitiba (programa Vale do Pinhão), por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, foi firmada em novembro de 2024 e, em janeiro deste ano, os Correios foram convidados a integrar o projeto.

Segundo o CEO da Atech, Rodrigo Persico, o projeto prevê várias etapas, entre elas a aprovação em órgãos homologadores, até chegar à definição de “aerovias” e rotas qualificadas e seguras para que os drones façam operações sustentáveis comercialmente. “O objetivo é conseguir estudar essas rotas, fazer testes pilotos e desenvolver e aprimorar o software”, afirmou. Ele também ressaltou a importância da parceria com os Correios. “Ninguém melhor que a empresa mais antiga do Brasil, que tem a maior capilaridade, de trabalhar junto com a gente, dando esse passo a mais na inovação do trânsito de drones”, avaliou.

Os Correios são líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos.

