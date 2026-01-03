Acre
Corredor de umidade amplia volume de chuvas no Acre no início de 2026
O Acre está entre os estados diretamente afetados pelo primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que começou a se estabelecer sobre o Brasil neste sábado, 03, e deve permanecer atuando até pelo menos a próxima quarta-feira, 7. O fenômeno, associado à presença de um cavado atmosférico e à atuação de uma frente fria, favorece a ocorrência de chuvas persistentes e volumosas sobre a região.
De acordo com a análise meteorológica, a configuração da ZCAS cria um corredor contínuo de umidade que se estende da região amazônica até o Sudeste do país. No Acre, esse padrão atmosférico aumenta a frequência das precipitações, com períodos prolongados de céu nublado e chuva recorrente, intercalados por poucas aberturas de sol.
Além do Acre, a ZCAS também influencia o tempo em Rondônia, Tocantins, sul do Pará e partes do Amazonas, mas o sistema tende a se manter de forma contínua sobre a região, característica que diferencia o fenômeno de episódios isolados de chuva intensa.
Meteorologistas alertam que o principal risco não está apenas no volume acumulado em um único dia, mas na regularidade das precipitações, que mantém o solo encharcado e reduz a capacidade de drenagem natural. Por isso, órgãos de monitoramento e Defesa Civil seguem acompanhando o comportamento do clima e dos rios ao longo do período.
Com informações da CNN Brasil
Acre
Novos valores de custas judiciais e emolumentos entram em vigor no Acre
Reajuste de 4,18% segue variação do INPC e vale desde 1º de janeiro de 2026
Já estão em vigor, desde o dia 1º de janeiro de 2026, os novos valores das custas judiciais e dos emolumentos dos serviços notariais e de registro em todo o Acre. O reajuste é de 4,18% e foi oficializado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) por meio do Provimento COGER nº 15/2025, publicado pela Corregedoria-Geral da Justiça.
O percentual aplicado corresponde à variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de novembro de 2024 a novembro de 2025, conforme previsto na legislação estadual que regula a atualização anual das taxas cobradas pelo Judiciário e pelos cartórios extrajudiciais.
O ato normativo é assinado pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Nonato Maia, e atualiza os valores referentes tanto aos atos judiciais quanto aos serviços notariais e registrais, incluindo registros de imóveis, escrituras públicas, certidões e demais procedimentos realizados nos cartórios do estado.
De acordo com o provimento, a atualização monetária já está sendo aplicada aos atos em andamento, sendo preservados apenas aqueles que foram efetivamente praticados antes da entrada em vigor das novas tabelas. Os valores reajustados constam nos anexos do provimento e devem obedecer às regras de arredondamento previstas na norma técnica ABNT NBR 5891:2014, quando não houver regulamentação específica.
Com a vigência das novas tabelas, ficam integralmente substituídos os valores definidos no Provimento COGER nº 18/2024, que disciplinava as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais válidos ao longo do ano de 2025.
Acre
Sábado será de calor e ventos no Acre, com sol entre nuvens e chuvas rápidas
Previsão aponta tempo quente em todas as regiões do estado, baixa chance de temporais e temperaturas que podem chegar a 34 °C.
O sábado (3) será marcado por tempo quente e ventilado em todas as regiões do Acre. A previsão indica a presença de sol entre nuvens e a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia, com baixa probabilidade de temporais em qualquer microrregião. As informações são do site otempoaqui.com.br.
No leste e sul do estado, que abrangem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima permanece típico do verão amazônico, com calor intenso e ventos que ajudam a reduzir a sensação térmica. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 55% durante a tarde, podendo alcançar de 85% a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas moderadas predominando do noroeste, com variações do norte e oeste.
Já no centro e oeste acreano, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante. O tempo segue quente e ventilado, com períodos de sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais. A umidade mínima fica entre 50% e 60% à tarde, enquanto a máxima também varia de 85% a 95% nas primeiras horas do dia. Os ventos predominam do norte, com variações de noroeste e nordeste, mantendo intensidade fraca a calma, com rajadas moderadas.
As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado. As mínimas variam entre 22 °C e 25 °C, enquanto as máximas podem atingir até 34 °C, dependendo da região.
Acre
Rubio diz que Maduro é chefe de cartel: “Não é presidente”
Na rede social X, Rubio reforçou que “Maduro não é o presidente da Venezuela”, e sim, um chefe de cartel
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, neste sábado (3/1), que o presidente Nicolás Maduro é chefe do Cartel de los Soles, “organização narco-terrorista que tomou posse de um país”. Maduro foi capturado pelos EUA em uma operação na Venezuela.
Na rede social X, Rubio reforçou que “Maduro não é o presidente da Venezuela”, e sim, um chefe de cartel, que estaria colocando drogas no país norte-americano.
“Maduro NÃO é o Presidente da Venezuela e seu regime NÃO é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de Los Soles, uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país. E ele está sob indiciamento por empurrar drogas para dentro dos Estados Unidos”, pontuou Rubio.
Também nas redes sociais, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, afirmou que Maduro “finalmente enfrentará a Justiça por seus crimes”. No X, Landau alegou que há um “novo amanhecer para a Venezuela” e que o “tirano se foi”.
“Ele agora — finalmente — enfrentará a justiça por seus crimes”, divulgou Landau.
EUA x Venezuela
- Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela.
- O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que capturou o presidente Nicolás Maduro.
- A Embaixada dos EUA em Bogotá afirmou estar ciente diante das explosões em Caracas e pediu para que nenhum norte-americano viaje até a Venezuela por “nenhum motivo e evite as fronteiras da Venezuela com a Colômbia, o Brasil e a Guiana”.
- Desde o início da ofensiva militar norte-americana na região, sob o pretexto de combater o tráfico internacional de drogas, as tensões se prolongaram.
- Em meio ao agravamento do cenário, Maduro passou a ser o principal alvo das ameaças de Trump. Isso porque o presidente da Venezuela é apontado como chefe do Cartel de los Soles — grupo recentemente classificado pelos EUA como organização terrorista internacional.
Trump confirmou ter capturado Maduro e tê-lo levado para fora do país venezuelano. A informação foi divulgada na rede Truth Social. Segundo Trump, o governo norte-americano atacou a Venezuela.
“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, afirmou Trump.
O presidente norte-americano acrescentou que a operação foi realizada em “conjunto com as forças de segurança americanas” e que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje.
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu uma prova de vida de Maduro. Segundo Delcy Rodríguez, ele está desaparecido junto com a primeira-dama Cília Flores.
