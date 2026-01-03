Corredor de umidade amplia volume de chuvas no Acre no início de 2026

O Acre está entre os estados diretamente afetados pelo primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que começou a se estabelecer sobre o Brasil neste sábado, 03, e deve permanecer atuando até pelo menos a próxima quarta-feira, 7. O fenômeno, associado à presença de um cavado atmosférico e à atuação de uma frente fria, favorece a ocorrência de chuvas persistentes e volumosas sobre a região.

De acordo com a análise meteorológica, a configuração da ZCAS cria um corredor contínuo de umidade que se estende da região amazônica até o Sudeste do país. No Acre, esse padrão atmosférico aumenta a frequência das precipitações, com períodos prolongados de céu nublado e chuva recorrente, intercalados por poucas aberturas de sol.

Além do Acre, a ZCAS também influencia o tempo em Rondônia, Tocantins, sul do Pará e partes do Amazonas, mas o sistema tende a se manter de forma contínua sobre a região, característica que diferencia o fenômeno de episódios isolados de chuva intensa.

Meteorologistas alertam que o principal risco não está apenas no volume acumulado em um único dia, mas na regularidade das precipitações, que mantém o solo encharcado e reduz a capacidade de drenagem natural. Por isso, órgãos de monitoramento e Defesa Civil seguem acompanhando o comportamento do clima e dos rios ao longo do período.

