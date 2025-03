Corpos de vítimas atingidas por árvore na Reserva Chico Mendes são resgatados em Xapuri

Dois amigos, identificados como ‘Polaquinho’ e William, morreram após galho cair sobre eles enquanto consertavam moto; caso é tratado como fatalidade

Os corpos das duas vítimas atingidas pela queda de uma árvore na tarde desta sexta-feira (14), dentro da Reserva Chico Mendes, no município de Xapuri, foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Os amigos, identificados provisoriamente como ‘Polaquinho’ e William, estavam de moto quando pararam para consertar a corrente do veículo. No momento do reparo, um galho de grande porte caiu sobre eles, causando ferimentos fatais.

De acordo com informações preliminares, ‘Polaquinho’ sofreu uma fratura exposta no crânio, com exposição da massa encefálica, e foi a primeira vítima a falecer no local. William não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. Ambos foram atingidos na cabeça pelo galho da árvore.

O resgate foi dificultado devido ao local de difícil acesso, mas, com a ajuda de outros veículos, as equipes conseguiram chegar ao local da tragédia. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passarão por exames forenses para confirmação oficial das identidades e causas das mortes.

As autoridades tratam o caso como uma fatalidade, e mais informações devem ser divulgadas em breve.

