Corpos de trabalhadores são resgatados de caixa d’água após três horas de operação em Rio Branco

Pintores morreram durante serviço de pintura em reservatório de 30 metros; suspeita é de intoxicação por gases tóxicos em ambiente confinado

Os corpos dos pintores Ruam Roger da Silva Barbosa e Diony Magalhães de Oliveira foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar por volta das 19h30 desta quinta-feira (12), após uma operação de quase três horas. Os trabalhadores morreram dentro de uma caixa d’água de aproximadamente 30 metros de altura, localizada no Condomínio Via Parque, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco (AC).

Segundo as informações repassadas pelos bombeiros, os dois atuavam na pintura do reservatório elevado junto com um terceiro profissional. O grupo estava trabalhando no primeiro pavimento, a cerca de 15 metros de altura, e fazia revezamento a cada cinco minutos devido às condições do local.

Diony teria sido o primeiro a passar mal, apresentando sinais de falta de ar. Ruam desceu para tentar socorrê-lo, mas também passou a sentir os mesmos sintomas. O terceiro trabalhador, ao perceber a situação, tentou ajudar os colegas, mas também se sentiu mal. Ele conseguiu sair a tempo e acionou o socorro.

A suspeita é que os pintores tenham sido intoxicados por gases liberados pela tinta utilizada, em um ambiente confinado e com pouca ventilação. Os dois apresentavam sinais de narcose — estado de adormecimento e inconsciência — no momento do resgate. O reservatório, que estava desativado, continha cerca de um metro de água em seu interior.

Antes do resgate, o Corpo de Bombeiros realizou um levantamento técnico do local e utilizou equipamentos específicos para entrada em espaços confinados. Após a retirada dos corpos, as vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde exames irão confirmar a causa das mortes.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

NOTA DE PESAR

O Condomínio Residencial Via Parque lamenta profundamente o incidente ocorrido com dois trabalhadores da empresa terceirizada responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos reservatórios elevados deste condomínio.

Ainda que os fatos estejam sendo apurados, a Administração do condomínio acompanha o caso de perto e se compromete a colaborar com as autoridades competentes.

Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e nos colocamos à disposição para os devidos esclarecimentos e providências.

Administração do Residencial Via Parque

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários