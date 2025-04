Corpo encontrado em decomposição pode ser de autor de feminicídio em Rio Branco

Cartão de identificação encontrado em calça liga cadáver a Francisco Gilberto, acusado de matar ex-companheira e ferir enteado

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã deste sábado (19) em uma área de mata no Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, ainda não identificada oficialmente, pode ser Francisco Gilberto Gomes, acusado de cometer um feminicídio e tentar matar o enteado no início do mês.

Segundo informações de moradores, o mau cheiro já era sentido desde a última terça-feira (15), mas somente neste sábado, após notarem a presença de urubus na área, populares localizaram o corpo próximo a um córrego. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, confirmou que se tratava de um corpo humano. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal e do Instituto Médico Legal (IML).

No bolso da calça do cadáver, foi encontrado um cartão em nome de Francisco Gilberto Gomes, o que levanta a suspeita de que o corpo pertença ao autor do feminicídio de Janice da Rocha Lima, de 40 anos. Ela foi assassinada a tiros dentro do próprio apartamento na Rua Seis de Agosto, no bairro 6 de Agosto, na noite do dia 9 de março. Durante o ataque, o filho de Janice, Jhonatas Lima Pinto, de 21 anos, também foi baleado e sobreviveu.

De acordo com informações de testemunhas e familiares, Francisco Gilberto era ex-marido de Janice e teria cometido o crime após a recusa dela em retomar o relacionamento. Após o feminicídio, ele fugiu e teria se escondido no próprio Ramal Bom Jesus, onde trabalhava como pedreiro. Há suspeitas de que ele tenha sido executado por uma organização criminosa, possibilidade que ainda será investigada pela Polícia Civil.

O corpo foi recolhido pelo IML para realização de exames cadavéricos, que poderão confirmar a identidade da vítima ainda nas próximas horas. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

