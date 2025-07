Corpo encontrado em Cruzeiro do Sul é de jovem desaparecido há seis dias, confirma família

Lucas Nascimento da Costa, 31 anos, estava desaparecido desde sábado; polícia investiga as circunstâncias da morte

O corpo encontrado na manhã desta sexta-feira (4) próximo ao lixão de Cruzeiro do Sul foi identificado pela família como sendo de Lucas Nascimento da Costa, 31 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (29). O jovem saiu de casa no bairro Telégrafo por volta das 19h30, dizendo que iria buscar um dinheiro, e não foi mais visto.

O cadáver, já em decomposição, foi localizado por moradores em uma via próxima ao lixão. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros isolaram o local para a perícia, e o corpo foi encaminhado ao IML, onde familiares e populares já começaram a comparecer na tentativa de identificar a vítima. As causas da morte ainda não foram divulgadas, e a polícia aguarda o laudo cadavérico para avançar nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações já foram iniciadas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis responsáveis, caso se confirme a ocorrência de um crime. O caso segue sob apuração, e novas informações devem ser divulgadas à medida que o inquérito avança.

