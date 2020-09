Um cadáver foi encontrado na madrugada deste domingo (6), no km 1 do Ramal Porto Alonso, região do município de Porto Acre. O corpo estava enrolado em uma lona há cerca de 8 metros dentro de uma área de mata à margem do ramal.

De acordo com informações por volta de meia noite, uma guarnição da Polícia Militar composta pelo sub-tenente Gadelha, sargento Aguinaldo e o cabo Paulo, recebeu a uma denuncia anônima que não região tinha um corpo.

Duas horas e meia depois, os PMs conseguiram encontrar o corpo. A vítima estava em estado esquelético e não foi possível fazer a identificação. Na sequência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Militar suspeita que o crime ocorreu em outro lugar e o local foi utilizado para desovar o cadáver.

