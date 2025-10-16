Acre
Corpo em decomposição é encontrado às margens do Rio Acre, em Rio Branco
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde desta quinta-feira (16), às margens do Rio Acre, nas proximidades da foz do Riozinho do Rola, em Rio Branco.
De acordo com informações, trabalhadores de um areal que atuavam na região avistaram o cadáver por volta das 13 horas e acionaram a Polícia Militar, que imediatamente solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a retirada. A operação contou com o apoio da guarnição náutica do 2º Batalhão do CBMAC, além de equipes da PM e da Polícia Civil.
O corpo apresentava indícios de possível execução, mas as causas da morte ainda não foram oficialmente confirmadas. Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames periciais e de identificação.
As autoridades policiais aguardam o laudo da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.
Comentários
Acre
Gladson Cameli rompe com bolsonarismo e declara Tarcísio como nome da direita para 2026
Governador do Acre critica “extremismo” e defende pacificação do país; alfineta Eduardo Bolsonaro ao dizer que deputado “precisa saber o que quer da vida”
Em declaração que pode reconfigurar o cenário político da direita nacional, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), fez duras críticas à ala bolsonarista e apontou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como a principal liderança conservadora para a disputa presidencial de 2026. As afirmações marcam um rompimento público com o discurso mais radical e um alinhamento explícito com o projeto tarcisista.
“Chega dessa discussão do extremismo. Está na hora de pacificar o país”, defendeu Cameli, que também dirigiu críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele “precisa saber o que quer da vida”. O governador acreano destacou que Tarcísio reúne experiência e credibilidade sem recorrer ao radicalismo, conhecendo realidades diversas como a Amazônia e o maior estado do país.
As declarações reforçam o afastamento de Cameli do núcleo bolsonarista e seu posicionamento por uma direita “mais pragmática e menos personalista”, sinalizando novos contornos no tabuleiro político nacional.
Comentários
Acre
Defesa Civil alerta para possibilidade de sexta cheia consecutiva do Rio Acre em 2025
Retorno do fenômeno La Niña pode intensificar as chuvas na região amazônica, segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.
O município de Rio Branco pode enfrentar, em 2025, a sexta cheia consecutiva do Rio Acre. O alerta foi feito pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, em entrevista ao ac24horas na noite desta quarta-feira (15). A preocupação surge após a confirmação do retorno do fenômeno climático La Niña, que influencia diretamente o regime de chuvas na região amazônica.
Segundo Falcão, o clima no Acre estava em condição de neutralidade meteorológica, sem a presença de fenômenos como o El Niño ou a La Niña. No entanto, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) confirmou recentemente o retorno da La Niña, ainda em fase inicial.
“Desde abril passado estamos em neutralidade meteorológica. Mas agora, na segunda quinzena de outubro, já temos novamente a influência do La Niña”, explicou. “Esse fenômeno representa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e isso tende a provocar mais chuvas na nossa região.”
Apesar do alerta, o coordenador ressaltou que o fenômeno ainda é considerado fraco e que previsões mais precisas sobre o volume de chuvas e o risco de transbordamento do Rio Acre só poderão ser feitas nos próximos meses.
“Sempre no mês de novembro nos reunimos com todos os órgãos competentes, incluindo meteorologistas, para a chamada reunião pré-cheia. Até agora, o que posso adiantar é que, dependendo da intensificação do fenômeno, há sim a possibilidade de termos bastante chuva – e, com isso, uma nova enchente”, afirmou Falcão.
Ele destacou, porém, que o momento ainda requer cautela. O monitoramento está sendo feito de forma contínua, e ainda é cedo para afirmar com certeza se haverá uma nova cheia. “Não descartamos a possibilidade de termos mais uma enchente pela sexta vez consecutiva. Porém, ainda é prematuro afirmar com certeza. Precisamos observar o comportamento do clima nos próximos meses.”
A próxima reunião técnica da Defesa Civil com meteorologistas e órgãos parceiros está marcada para novembro, quando as análises atualizadas dos modelos climáticos devem oferecer um panorama mais claro sobre o período chuvoso e a possível elevação do nível do Rio Acre.
Comentários
Acre
Câmara de Epitaciolândia aprova Plano Municipal de Turismo para impulsionar desenvolvimento econômico
Projeto de Lei aprovado por unanimidade segue para sanção do prefeito Sérgio Lopes e visa potencializar atrativos locais e gerar novas oportunidades de renda
A Câmara Municipal de Epitaciolândia aprovou por unanimidade, na 31ª Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro, o Projeto de Lei nº 044/2025, que institui o Plano Municipal de Turismo. A proposta, que recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões técnicas da casa, foi encaminhada ao prefeito Sérgio Lopes (PL) para sanção.
O presidente da Câmara, vereador Antonio Rosiclei Oliveira da Silva (SOLIDARIEDADE), formalizou o envio do autógrafo ao Executivo no dia 14 de outubro. A medida representa um avanço estratégico para o município, que busca consolidar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor turístico.
A implementação do plano visa potencializar os atrativos naturais e culturais da região, valorizar as tradições locais e criar novas oportunidades de investimento e geração de renda para a população, fortalecendo a economia do município através do turismo organizado e sustentável.
O consultor regional do DEL Turismo, Estácio Guimarães, contou que, por meio da expertise na área de desenvolvimento do turismo da iniciativa, foram apresentados sugestões e auxílio à equipe da prefeitura para desenvolvimento dos projetos. “O Centro de Atendimento Turista, que é justamente o local onde vai ser apresentado a turistas ativos culturais e naturais do município, e onde o turista pode tirar dúvidas e descobrir o que ele pode desfrutar dentro do município”.
Em julho deste ano a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) participou do lançamento do Plano de Turismo Sustentável do município de Epitaciolândia que foi a primeira cidade do estado incluída no Mapa do Turismo Brasileiro a ter um plano com informações sobre a história e geografia do município, as leis que orientam o desenvolvimento do turismo, os serviços ofertados, atrativos naturais e culturais da cidade e a cadeia produtiva local.
Coordenado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e assessorado pelo consultor do Programa DEL Turismo, o plano foi entregue pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e pela Prefeitura de Epitaciolândia, para a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.
“O acontecimento nos deixa felizes por demonstrar que os municípios também estão fazendo o seu papel na promoção e desenvolvimento do turismo no estado, especialmente de um turismo sustentável, que é o que a gente faz aqui, que envolve o acesso às unidades de conservação, às reservas extrativistas, ao manejo de recursos naturais”, disse Jackson Viana, representante da Sete no evento.
“Esse plano foi desenvolvido ao longo de três anos em parceria com o Del Turismo, onde tem todo o levantamento histórico, dados sobre o turismo aqui de Epitaciolândia. Então, é um plano que vai nortear os nossos próximos passos, o que nós devemos fazer e nos dedicar para que cada vez mais nós possamos atrair turistas”, disse o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.
“O plano vai nortear as políticas públicas, auxiliando no fomento ao desenvolvimento, no fortalecimento do turismo no município, como visão de médio e longo prazo, que traz propostas, além dos atrativos turísticos, para que a gente consiga buscar esse diferencial para o município de Epitaciolândia”, disse Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre.
Alinhado à sustentabilidade, Epitaciolândia vem sendo exemplo com as propostas apresentadas no plano. “Nos colocamos à disposição enquanto secretaria para apoiar os demais municípios a pensarem em seus planos, em suas realidades com as prefeituras e o Estado atuando em conjunto”, ressaltou Viana.
Você precisa fazer login para comentar.