Corpo em decomposição é encontrado às margens do Rio Acre, em Rio Branco

Retorno do fenômeno La Niña pode intensificar as chuvas na região amazônica, segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.

O município de Rio Branco pode enfrentar, em 2025, a sexta cheia consecutiva do Rio Acre. O alerta foi feito pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, em entrevista ao ac24horas na noite desta quarta-feira (15). A preocupação surge após a confirmação do retorno do fenômeno climático La Niña, que influencia diretamente o regime de chuvas na região amazônica.

Segundo Falcão, o clima no Acre estava em condição de neutralidade meteorológica, sem a presença de fenômenos como o El Niño ou a La Niña. No entanto, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) confirmou recentemente o retorno da La Niña, ainda em fase inicial.

“Desde abril passado estamos em neutralidade meteorológica. Mas agora, na segunda quinzena de outubro, já temos novamente a influência do La Niña”, explicou. “Esse fenômeno representa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, e isso tende a provocar mais chuvas na nossa região.”

Apesar do alerta, o coordenador ressaltou que o fenômeno ainda é considerado fraco e que previsões mais precisas sobre o volume de chuvas e o risco de transbordamento do Rio Acre só poderão ser feitas nos próximos meses.

“Sempre no mês de novembro nos reunimos com todos os órgãos competentes, incluindo meteorologistas, para a chamada reunião pré-cheia. Até agora, o que posso adiantar é que, dependendo da intensificação do fenômeno, há sim a possibilidade de termos bastante chuva – e, com isso, uma nova enchente”, afirmou Falcão.

Ele destacou, porém, que o momento ainda requer cautela. O monitoramento está sendo feito de forma contínua, e ainda é cedo para afirmar com certeza se haverá uma nova cheia. “Não descartamos a possibilidade de termos mais uma enchente pela sexta vez consecutiva. Porém, ainda é prematuro afirmar com certeza. Precisamos observar o comportamento do clima nos próximos meses.”

A próxima reunião técnica da Defesa Civil com meteorologistas e órgãos parceiros está marcada para novembro, quando as análises atualizadas dos modelos climáticos devem oferecer um panorama mais claro sobre o período chuvoso e a possível elevação do nível do Rio Acre.

