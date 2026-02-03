Acre
Corpo é encontrado boiando no Rio Acre dentro de saco amarrado, na zona rural de Rio Branco
Vítima ainda não identificada foi localizada por morador da região; Polícia Civil investiga o caso como homicídio
O Corpo de Bombeiros Militar do Acre resgatou, na noite desta terça-feira (3), o corpo de um homem ainda não identificado, encontrado boiando no Rio Acre, nas proximidades do Ramal da Usina, na zona rural de Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, um morador da região navegava pelo rio em uma canoa quando percebeu um volume sendo levado pela correnteza. Ao se aproximar para verificar, constatou que se tratava de um corpo humano enrolado e amarrado dentro de um saco.
Diante da situação, o colono acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. Uma guarnição do Pelotão Náutico foi deslocada até o local e realizou o resgate do cadáver, que estava amarrado próximo a uma embarcação, aguardando a retirada pela equipe especializada.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e realizou o recolhimento do corpo, que foi encaminhado à sede do órgão, no bairro da Base, onde passará por exames periciais. Segundo as autoridades, a vítima aparenta ser um homem com idade estimada entre 60 e 70 anos e será submetida a procedimentos de papiloscopia para identificação.
Inicialmente, não foram constatados sinais aparentes de violência. No entanto, a Polícia Civil trata o caso como homicídio, devido ao fato de o corpo ter sido ensacado e amarrado antes de ser lançado no rio.
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Acre é o 6º em infraestrutura no Norte e 26º no país, aponta Ranking de Competitividade 2025
Estudo aponta baixo investimento, destinação inadequada de recursos e deficiências regulatórias como entraves; setor é o 3º pilar mais importante do índice
O Acre ocupa a 6ª posição entre os estados da Região Norte e figura na 26ª colocação no ranking nacional de infraestrutura, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O estudo aponta que a fragilidade em áreas como malha rodoviária, fornecimento de energia, telecomunicações, saneamento básico e transporte aéreo segue como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico no estado.
O levantamento atribui a posição a fatores como baixo volume de investimentos, destinação inadequada de recursos públicos e deficiências regulatórias, que impactam a capacidade de crescimento local. A infraestrutura é o terceiro pilar mais relevante da avaliação, com peso de 11,4% no índice geral, analisando indicadores de acesso, qualidade e custo dos serviços.
O estudo reforça que, mesmo quando os sistemas estão presentes, muitos operam em condições inadequadas ou com custos elevados, o que afeta tanto a população quanto o setor produtivo. A situação reflete desafios que vão desde a ausência de estrutura essencial até a precariedade dos serviços ofertados, limitando a competitividade do estado no cenário nacional.
Peso da infraestrutura no ranking:
-
Terceiro pilar mais relevante, com 11,4% de influência no índice geral;
-
Indicadores analisados: Malha rodoviária, fornecimento de energia, telecomunicações, saneamento básico e transporte aéreo;
-
Critérios: Acesso, qualidade e custo dos serviços.
Principais gargalos no Acre:
-
Rodovias: BR-364 e AC-40 em estado crítico, com trechos interditados e alto custo logístico;
-
Energia: Altos preços e falhas frequentes no fornecimento, especialmente no interior;
-
Saneamento: Menos de 30% da população tem acesso à coleta de esgoto;
-
Telecomunicações: Cobertura irregular de internet em comunidades rurais.
A infraestrutura precária eleva o custo de produção, desestimula investimentos privados e prejudica a competitividade de setores como o agronegócio e o turismo.
O estado fica à frente apenas do Amapá (27º) no Norte, mas abaixo de Rondônia (21º), Amazonas (22º) e Pará (23º).
A posição 26ª no país reflete um problema crônico: o estado não consegue atrair investimentos significativos justamente por carecer das condições básicas (estradas, energia, comunicação) que seriam necessárias para alavancá-los – um círculo vicioso que exige intervenção estratégica e parcerias com a União.
Presidente da Câmara participa de reunião com mototaxistas em Brasiléia
Encontro reuniu Legislativo, Detran e representantes da categoria para discutir melhorias nas condições de trabalho, segurança no trânsito e valorização profissional
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com mototaxistas do município com o objetivo de ouvir a categoria e debater pautas consideradas essenciais para o fortalecimento da atividade. O encontro foi marcado pelo diálogo aberto e pela busca de soluções para as principais demandas apresentadas pelos profissionais.
Também estiveram presentes o diretor regional do Detran, Joelson Pontes; o presidente da Associação dos Mototaxistas, Manoel Antônio Soares; o vice-presidente José Edmar, conhecido como Nego; o coordenador da CIFTRAN/Detran, Francimar Nogueira Andrade; e a representante do setor de cadastro, Marli Castro. A presença das autoridades reforçou a importância da integração entre os órgãos de trânsito e a categoria.
Durante a reunião, foram discutidos temas como a melhoria das condições de trabalho, a organização da classe, a segurança no trânsito e a valorização profissional dos mototaxistas. Os trabalhadores puderam expor suas necessidades, apresentar sugestões e destacar a importância do apoio institucional para o fortalecimento da atividade no município.
Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância do serviço prestado pelos mototaxistas à população de Brasiléia e reafirmou o compromisso do Poder Legislativo em contribuir com ações que garantam mais organização, segurança e melhores condições de trabalho para a categoria.
O encontro representa mais um avanço no fortalecimento do diálogo entre o poder público e os trabalhadores, demonstrando o compromisso conjunto com a construção de políticas que atendam às necessidades dos mototaxistas e promovam um trânsito mais seguro no município.
Governador Gladson Camelí destaca investimentos em saúde, valorização do servidor e políticas sociais durante entrevista
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou do programa Baz do Vaz, do site AC 24 Horas, onde concedeu entrevista ao jornalista Roberto Vaz, nesta terça-feira, 3, para prestar contas à população acreana sobre as ações, investimentos e resultados do governo ao longo de mais de sete anos à frente do Poder Executivo estadual.
A valorização do servidor público foi um dos temas da entrevista. O chefe do Executivo relembrou a realização do maior concurso público da história do Acre, na área da Educação, além da convocação de diversos candidatos de cadastros de reserva em outros certames ainda vigentes.
“Tenho esse carinho pelo servidor público e tento sempre manter o pagamento em dia, inclusive adiantando o salário. É primordial que esses profissionais sejam valorizados para o bom funcionamento do governo”, afirmou.
Ainda durante a conversa, o governador deixou claro que, desde o início do primeiro mandato, tem priorizado uma gestão próxima da população, baseada na transparência e no diálogo. “Gosto de ir para a rua ouvir o povo. Quero fazer um mandato participativo”, salientou.
Gladson Camelí também ressaltou os investimentos na área da saúde, com destaque para os resgates realizados pelo trabalho do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fundamentais para salvar vidas em regiões de difícil acesso por meio do serviço aeromédico.
“Fortalecer a saúde significa salvar vidas. Fizemos mutirões de saúde em todos os municípios e levamos médicos e outros profissionais aos lugares mais distantes do estado. Nossa missão é sempre fazer mais para garantir atendimento às pessoas que tanto precisam”, afirmou Camelí.
A atuação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) também foi mencionada, especialmente em relação ao programa CNH Social, uma política pública desenvolvida no primeiro mandato de Gladson Camelí, que transformou a realidade de muitas famílias ao oferecer carteiras de habilitação gratuitas a pessoas de baixa renda.
Outro tema abordado foi o fortalecimento do agronegócio. O governador ressaltou que o Acre precisa do produtor rural, inclusive como aliado na redução do desmatamento e na preservação do meio ambiente.
“Sou um defensor da agricultura familiar, porque são eles os protagonistas na redução do desmatamento. Essas pessoas atuam como guardiões da floresta, e o apoio que o governo oferece é extremamente necessário”, pontuou.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
