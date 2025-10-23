Corpo de venezuelano foi levado por indígenas para aldeia após homicídio em Assis Brasil

O corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, desapareceu do local após ter sido retirado por indígenas que decidiram realizar o enterro segundo os costumes tradicionais de sua comunidade. O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre, e foi registrado em vídeo.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) percorreu cerca de 190 quilômetros até o local do crime para fazer o resgate do corpo. Ao chegarem, encontraram apenas marcas de sangue, o que levantou a suspeita de que o corpo tivesse sido levado para uma área de difícil acesso, possivelmente próxima à fronteira com Sena Madureira.

O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, comunicou o ocorrido ao alto comando da Segurança Pública do Estado e solicitou apoio aéreo para auxiliar nas buscas.

Na manhã desta quintata-feira (23), um novo vídeo confirmou que o corpo foi realmente retirado do local por indígenas e estaria sendo preparado para sepultamento em uma comunidade situada dentro do seringal Icuriã, a aproximadamente 75 quilômetros de Assis Brasil.

Segundo o delegado, o caso foi comunicado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deve enviar uma equipe até a região nesta sexta-feira para recuperar o corpo e encaminhá-lo ao IML de Rio Branco, onde serão realizados os exames periciais.

Ainda não há confirmação se o vídeo que circula nas redes foi gravado no dia do crime, terça-feira (21), ou nesta quinta-feira (23). As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos e a motivação do homicídio.

