Extra
Corpo de venezuelano desaparece após homicídio em área indígena, e autoridades intensificam buscas no Acre
O caso envolvendo o homicídio de Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, venezuelano, ganhou um novo desdobramento. O corpo da vítima, que havia sido encontrado em uma área indígena no interior do Acre, desapareceu misteriosamente antes da chegada das autoridades.
O crime teria ocorrido em uma comunidade indígena situada no Seringal Icuriã, cerca de 75 quilômetros de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. As primeiras informações apontam que Júlio Rafael teria sido baleado em um suposto acerto de contas entre facções criminosas rivais, que atuam na região e vêm cooptando jovens indígenas para o tráfico e outras atividades ilegais.
Após imagens do corpo circularem nas redes sociais, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar o resgate. Os peritos saíram da cidade de Brasiléia, percorrendo mais de 190 quilômetros — somando o trajeto terrestre para o Icuriã — até o local indicado.
No entanto, ao chegarem à região onde o corpo teria sido deixado, os agentes encontraram apenas marcas de sangue e sinais de arrasto. O cadáver não estava mais no local, e moradores da comunidade afirmaram não saber o que aconteceu.
Há indícios de que o corpo possa ter sido retirado da cena do crime e levado para uma área mais isolada, possivelmente às margens do rio Iaco, já próximo à divisa com o município de Sena Madureira.
O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, confirmou que equipes continuam em diligência para localizar o corpo e esclarecer o caso. “Estamos em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para solicitar o apoio de um helicóptero, o que deve agilizar as buscas em áreas de difícil acesso”, declarou.
O homicídio é investigado como parte de uma disputa territorial entre facções e permanece em aberto. As autoridades pedem que moradores da região colaborem com informações que possam levar ao paradeiro do corpo e à identificação dos envolvidos.
Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Comentários
Extra
Ufac abre inscrições para curso de Medicina com 80 vagas para ingresso em 2026
A Universidade Federal do Acre (Ufac) abre nesta quarta-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo do curso de Bacharelado em Medicina, referente ao ingresso nos semestres letivos de 2026, conforme o Edital nº 1/2025, publicado no último dia 17.
O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela execução de todas as etapas do concurso. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, distribuídas entre os dois semestres letivos de 2026, no campus sede da Ufac, em Rio Branco.
O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas (redação), ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.cebraspe.org.br, entre os dias 2 de outubro e 10 de novembro de 2025, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, pelo horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, conforme as normas federais
As vagas serão distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escolas públicas e pessoas com deficiência, de acordo com as ações afirmativas previstas em lei. Além disso, candidatos que concluíram o ensino médio em escolas do Acre poderão receber o bônus do argumento de inclusão regional, conforme a Resolução nº 25/2018 do Conselho Universitário da Ufac.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 13 de novembro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
3. RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 21 de outubro de 2025.
Você precisa fazer login para comentar.