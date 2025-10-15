Conecte-se conosco

Corpo de menina de 5 anos é encontrado enterrado em casa no interior de SP

Publicado

12 minutos atrás

em

Mãe e padrasto são os principais suspeitos e estão presos temporariamente

• Reprodução / Redes Sociais

O corpo de uma criança de 5 anos foi encontrado enterrado no quintal de uma casa na tarde desta terça-feira (14), em Itapetininga, no interior de São Paulo. O padrasto e a mãe são os principais suspeitos, e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itapetininga investiga o padrasto Rodrigo Ribeiro Machado, de 23 anos, e Luiza Aguirre Barbosa da Silva, de 25 anos, como os principais suspeitos pela morte de Maria Clara Aguirre Lisboa. 

corpo da criança foi encontrado enterrado na residência do casal depois de a menina passar quase três meses desaparecida, segundo familiares. 

A polícia requisitou exames detalhados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para apontar a causa da morte da criança. 

A expectativa é que, com os resultados dos exames periciais e a coleta de depoimentos, seja possível compreender totalmente a dinâmica dos acontecimentos que levaram à morte da criança e a descoberta do corpo enterrado.

A CNN entrou em contato com o Conselho Tutelar de Itapetininga, que também atuou nas buscas pela criança, mas não obteve retorno até o momento.

Fonte: CNN

Brasil

Hamas ameaça palestinos para que entreguem apoiadores de Israel

Publicado

42 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Confrontos violentos eclodiram entre o grupo palestino e rivais em diferentes regiões da Faixa de Gaza nos últimos dias

O grupo palestino Hamas pediu aos moradores da Faixa de Gaza que entreguem colaboradores e mercenários que trabalham com Israel, ou enfrentarão a “mão rigorosa da justiça”, como parte de sua reafirmação no território palestino após a implementação da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.

A força de segurança Radaa, afiliada ao Hamas, afirmou em um comunicado que estava conduzindo uma “operação de segurança abrangente” em Gaza para atingir “aqueles envolvidos em colaboração com a ocupação e seus mercenários e qualquer pessoa que os abrigue” e para “limpar a retaguarda”.

“Afirmamos que a última oportunidade de corrigir o rumo e fornecer qualquer informação disponível permanece aberta para aqueles que desejam retornar ao abraço da pátria. Depois disso, não haverá escapatória da mão severa da justiça que atingirá todos os traidores e protetores”, afirmou a Radaa.

Confrontos violentos eclodiram entre o Hamas e grupos rivais em diversas áreas de Gaza nos últimos dias, à medida que crescem as preocupações com a situação de segurança após a retirada de Israel de partes do território.

Relatos de violência foram amplamente compartilhados nas redes sociais, com um vídeo compartilhado por canais afiliados ao Hamas mostrando um grupo de combatentes mascarados, alguns dos quais usando faixas verdes do Hamas, matando oito pessoas vendadas em uma praça na Cidade de Gaza.

CNN verificou o local onde o vídeo foi filmado, o bairro de Al Sabra, no oeste da Cidade de Gaza, mas não pode confirmar de forma independente quando o caso ocorreu.

O vídeo veio à tona após dias de relatos de confrontos entre combatentes do Hamas e a família Doghmush, um poderoso clã sediado em al-Sabra. A família Doghmush alegou que 28 membros do clã foram mortos pelo Hamas, apesar de terem recebido garantias de segurança caso se rendessem.

No domingo (12), o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas, anunciou anistia para membros de gangues criminosas “não envolvidas em derramamento de sangue ou assassinatos”, afirmando que o período de anistia duraria até 19 de outubro.

Brasil

Saiba quanto Ramon Dino faturou com o título no Mr. Olympia 2025

Publicado

45 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Fisiculturista acreano ficou em primeiro lugar na categoria Classic Physique em Las Vegas

Ramon Dino durante as prévias da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2025 • X / @ramondinopro2

O brasileiro Ramon Dino fez história na madrugada deste sábado (12) no Mr. Olympia ao levar o título na Classic Physique em Las Vegas, Estados Unidos.

O acreano de 30 anos, enfim, chegou ao topo do pódio na edição 2025, após ficar com o vice em 2022 e 2023. Em 2024, Ramon Dino ficou em quarto lugar.

Com o feito neste fim de semana, Ramon Dino embolsou a quantia de 100 mil dólares (R$ 545 mil), acumulando um total de 147 mil dólares desde que começou a competir no Mr. Olympia.

Prêmios de Ramon Dino no Mr. Olympia

  • 2021: sem premiação (5º lugar)
  • 2022: 20 mil dólares (2º lugar)
  • 2023: 20 mil dólares (2º lugar)
  • 2024: 7 mil dólares (4º lugar)
  • 2025: 100 mil dólares (1º lugar)
  • Total: 147 mil dólares (R$ 800 mil na cotação atual)

Ramon Dino no Mr. Olympia

O fisiculturista superou nomes de peso como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e coroou uma trajetória marcada por anos de pódios e vice-campeonatos. O Brasil, que já havia vencido em categorias femininas do evento, agora celebra um título inédito entre os homens.

Com o título, Ramon Dino consolida seu nome no fisiculturismo mundial. A vitória encerra uma espera de anos e reforça o país como uma das maiores potências do fisiculturismo atual.

Domínio nas prévias

Com físico extremamente seco e uma apresentação carismática, Ramon Dino ficou no centro do palco nos call-outs, posição reservada aos favoritos dos juízes. Ele arrancou aplausos e gritos da plateia em cada pose, mostrando confiança e domínio.

No confronto decisivo, Ramon dividiu o palco com Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e terminou o último call-out no centro, já dando indícios do resultado que seria confirmado horas depois, nas finais da noite.

 

Fonte: CNN

Brasil

Falha na segurança permite que 230 presos tomem galeria na Cadeia Pública de Porto Alegre

Publicado

47 minutos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Detentos da facção Os Manos escaparam das celas e só retornaram após negociação de regalias com a direção da unidade.

Porto Alegre, RS – Cerca de 230 presos escaparam das celas e tomaram o controle de uma galeria da Cadeia Pública de Porto Alegre, no último dia 1º de outubro, após uma série de falhas de segurança. O episódio, protagonizado por 228 detentos ligados à facção Os Manos, só foi contido depois que a administração penitenciária aceitou negociar privilégios internos.

O tumulto começou no módulo dominado pelo grupo criminoso, logo após o recolhimento das refeições. Aproveitando a má colocação dos cadeados — que não estavam completamente selados nas trancas inferiores — e a ausência de vigilância por cerca de 45 minutos, os presos conseguiram destrancar as celas subindo pelas portinholas.

As câmeras de monitoramento da galeria não registraram o movimento, o que agravou a situação. Com as celas abertas, os detentos circularam livremente pelo setor até serem contidos no último portão de acesso.

Antes de retornarem às celas, os líderes impuseram uma série de exigências, entre elas a retomada de facilitadores”, presos designados para intermediar as demandas da massa carcerária junto à administração.

A medida remete a uma prática antiga do extinto Presídio Central, onde os chamados “prefeitos” exerciam funções de controle e até lucravam com extorsões e cobranças de dívidas dentro das galerias.

As autoridades penitenciárias investigam as falhas que permitiram o incidente e analisam possíveis responsabilizações de agentes de segurança.

Com informações de Correio do povo

