Nessa terça (19), o Corpo de Bombeiros chegou a informar que iria suspender as buscas, mas nesta quarta voltou atrás e fez novos mergulhos no local.

O corpo do rapaz foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

As buscas pelo jovem começaram ainda no domingo (17) depois que as equipes receberam a informação sobre o desaparecimento dele nas águas.

As equipes realizaram buscas submersas e superficiais por quatro dias. De acordo com os Bombeiros, o que mais dificultou o trabalho foi a forte correnteza e a descida de balseiros, que são galhos e troncos de árvores que aumentam com a cheia do rio.