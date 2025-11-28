Geral
Corpo de jovem que desapareceu em naufrágio é encontrado após dois dias de buscas no rio Envira, em Feijó
Equipes de resgate localizaram vítima a 200 metros do local do acidente após operação que incluiu mergulhos com técnica especializada no alto rio Envira
Após dois dias de intensas buscas, equipes de resgate localizaram o corpo de Luiz Fabiano Paiva Silveira, de 23 anos, que havia desaparecido na última terça-feira, dia 25, após o naufrágio de sua embarcação na região da Fazenda Riachuelo, no alto rio Envira, em Feijó.
A operação iniciou-se ainda na terça-feira (26), quando as equipes percorreram aproximadamente três horas de navegação até o local do acidente. Os mergulhadores utilizaram a técnica de “linha” para realizar buscas submersas durante todo o dia, mas não obtiveram sucesso inicial.
Na manhã de quarta-feira, as buscas foram retomadas com novas estratégias de varredura. Diante das condições adversas do rio, a equipe optou pela adoção do protocolo de buscas superficiais no período da tarde. Às 15h06, o corpo foi avistado flutuando a aproximadamente 200 metros do local do naufrágio.
Após a remoção, a vítima foi transportada para Feijó e entregue ao Hospital Geral às 18h48, ficando sob responsabilidade da equipe médica de plantão. O caso encerra uma intensa operação de resgate que mobilizou profissionais especializados em ambiente fluvial de alto risco.
PCAC destrói 500 kg de drogas e causa novo baque financeiro de R$ 3,5 milhões a organizações criminosas
Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), realizou na manhã desta sexta-feira, 28, a incineração de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes em uma olaria localizada em Rio Branco. A queima do material, fruto de apreensões realizadas pelas forças de segurança, encerra o ciclo de destruição de drogas referente ao ano de 202
O procedimento, previsto na Lei de Drogas, foi acompanhado por representantes do Ministério Público, da Perícia Oficial e da Vigilância Sanitária, garantindo a regularidade e transparência de todas as etapas. Os entorpecentes incinerados já haviam sido periciados, e os procedimentos administrativos relacionados às apreensões foram concluídos, com parte dos casos já encaminhados ao Poder Judiciário.
Esta é a terceira incineração realizada pela Polícia Civil neste ciclo de 2025, totalizando uma tonelada e meia de drogas destruídas apenas nestas três ações. Somando os anos de 2024 e 2025, o volume de entorpecentes retirados de circulação e devidamente eliminados chega a quatro toneladas e meia, representando um duro golpe na estrutura financeira do narcotráfico no estado.
De acordo com cálculos da Denarc, os 500 quilos destruídos hoje representam um impacto de mais de R$ 3,5 milhões nas finanças das organizações criminosas que atuam na região.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou que ações como essa demonstram o avanço das forças de segurança no combate ao tráfico. “Estamos diante de mais um resultado concreto do trabalho integrado e eficiente realizado pela Polícia Civil. A destruição desse material representa não apenas a retirada de drogas das ruas, mas a interrupção de um fluxo financeiro que alimenta o crime organizado”, destacou.
Já o delegado Saulo Macedo, titular da Denarc, reforçou a importância da ação. “Cada quilo destruído aqui é um prejuízo direto ao crime organizado e um passo a mais na proteção da sociedade acreana. Trabalhamos de forma técnica, integrada e contínua, e o resultado está aí: toneladas de drogas que deixaram de alimentar a violência, o vício e o financiamento de organizações criminosas. A Denarc segue firme no propósito de enfraquecer essas estruturas e garantir mais segurança para nossa população”, disse.
MP-AC abre procedimento para investigar possível uso irregular da Arena Race em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou um Procedimento Preparatório para apurar uma denúncia envolvendo o possível uso irregular da Arena Race, estrutura construída pela Prefeitura de Rio Branco. A investigação foi oficializada pela Portaria nº 0111/2025/PHABURBAN, dentro do procedimento nº 06.2025.00000725-4, assinada pelo promotor de Justiça Luiz Henrique Rolim, da 1ª Promotoria Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural.
Fundamentos da investigação
O documento cita os artigos 129, incisos II, III e VIII, da Constituição Federal, que atribuem ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Também reforça que a organização urbanística dos municípios e o uso adequado de espaços públicos constituem interesses difusos, protegidos pela Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
A portaria ainda menciona:
-
Artigo 182 da Constituição Federal, que define que a política de desenvolvimento urbano deve assegurar as funções sociais da cidade, incluindo habitação, circulação, recreação, meio ambiente e trabalho.
-
Dispositivos do Estatuto da Cidade, referentes à circulação, infraestrutura urbana, equipamentos públicos e ao Estudo de Impacto de Vizinhança.
Primeiros passos da apuração
Segundo o MP-AC, a partir da denúncia sobre o uso inadequado da Arena Race, foram determinadas as seguintes providências:
-
Abertura do Procedimento Preparatório para investigação formal.
-
Designação do assessor jurídico Enrico Túlio Castro Costa como secretário do procedimento, com substituição pelos demais servidores da unidade em suas ausências.
-
Registro e autuação do procedimento com o objeto: “Apurar denúncia acerca de eventual uso irregular da Arena Race.”
-
Envio de cópia da portaria para publicação no Diário Eletrônico do MPAC.
Criminosos tentam arrombar caixa eletrônico em posto de combustível da AABB, em Cruzeiro do Sul
Ação ocorreu durante a madrugada; Polícia Militar foi acionada e nada foi levado
