Corpo de jovem é encontrado com sinais de execução no Ramal do Pica-Pau, em Rio Branco

Vítima foi identificada como Ricardo Almeida dos Santos, de 23 anos. O jovem foi morto com um tiro no pescoço e teve as mãos amarradas; polícia investiga desova do corpo em área de mata.

O corpo de um jovem identificado como Ricardo Almeida dos Santos, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata no início da tarde desta quinta-feira (6), no Ramal do Pica-Pau, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima apresentava sinais de execução, com um tiro no pescoço e as mãos amarradas.

Segundo informações da polícia, moradores da região acionaram o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) na noite de quarta-feira (5), relatando que dois homens estariam desovando um corpo na mata. A Polícia Militar realizou buscas, mas não encontrou o cadáver na ocasião. Na manhã desta quinta, os moradores localizaram o corpo e acionaram novamente as autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas constatou que a vítima já estava sem vida. A perícia criminal e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos no local.

A família de Ricardo Almeida dos Santos reconheceu as roupas da vítima e confirmou a identidade após a retirada do capacete que ele usava. Moradores da região afirmaram que não conheciam o jovem, o que reforça a suspeita de que ele foi morto em outro local e teve o corpo desovado na mata.

O corpo foi encaminhado ao IML de Rio Branco para exames cadavéricos, incluindo autópsia e papiloscopia. Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia segue em busca de pistas que possam levar aos responsáveis pela execução e desova do corpo.

