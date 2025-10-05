Corpo de jovem desaparecido é encontrado às margens do Rio Purus em Manoel Urbano

Família e amigos buscavam por Kauan desde sábado; Polícia Civil investiga as causas da morte

O corpo de um jovem identificado como Kauan, que estava desaparecido desde o último sábado (4), foi encontrado na manhã deste domingo (5) às margens do Rio Purus, em Manoel Urbano, interior do Acre.

Segundo moradores, o rapaz havia sido visto pela última vez no sábado, e familiares e amigos realizaram buscas durante toda a noite. Na manhã seguinte, populares avistaram o corpo próximo ao porto da cidade e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

As equipes realizaram a retirada do corpo e isolaram a área até a chegada da perícia criminal. O caso é acompanhado pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para exame cadavérico que deverá determinar a causa do óbito.

Moradores de Manoel Urbano lamentaram o ocorrido nas redes sociais, destacando que o jovem era muito conhecido e querido na comunidade.

