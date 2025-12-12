Corpo de jovem conhecido como “Apocalipse” é encontrado com marcas de execução em Manoel Urbano

Vítima era investigada por morte de adolescente; Polícia apura possível relação entre os crimes

O corpo de Cleiton Freire de Oliveira, 23 anos, conhecido como “Apocalipse”, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (12) na área de sua própria residência, na rua da Praia, Baixada da Colina, bairro São Francisco, em Manoel Urbano, interior do Acre. A suspeita é de que ele tenha sido executado durante a madrugada.

Segundo informações repassadas pelas autoridades locais, moradores escutaram ao menos cinco disparos de arma de fogo por volta das 2h. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas, devido à falta de informações precisas, ninguém foi localizado no momento. Já nas primeiras horas da manhã, o corpo de Cleiton foi encontrado, e cápsulas de pistola calibre 9 mm estavam espalhadas perto da vítima.

Moradores relataram ter ouvido pessoas correndo em direção à área da praia logo após os disparos, mas ninguém foi identificado.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar. Uma equipe do Samu esteve no ponto para constatar o óbito. Investigadores da Polícia Civil também compareceram para coletar informações, realizar procedimentos periciais e acompanhar a remoção do corpo.

Cleiton Freire, o “Apocalipse”, era apontado como principal suspeito de assassinar o adolescente Kauã, de 14 anos, encontrado morto no último dia 5 às margens do rio Purus, próximo ao porto de Manoel Urbano.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar se existe relação entre os dois crimes.

