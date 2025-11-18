Corpo de homem é encontrado amarrado em grota após sessão de ‘disciplina’ aplicada por facção em Brasiléia

Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, estava desaparecido havia quase dois dias; investigação aponta que ele morreu após espancamento determinado por tribunal do crime.

O corpo de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, foi encontrado na manhã chuvosa desta terça-feira (18) em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia. Ele estava desaparecido havia cerca de 48 horas, segundo familiares, que haviam divulgado mensagens em grupos de internet em busca de informações sobre seu paradeiro.

Paulo foi visto pela última vez na companhia de conhecidos em um bar na Avenida Manoel Marinho Montes, região alta do município. Populares acionaram as polícias Militar e Civil após localizar um corpo próximo a um açude. No local, os agentes confirmaram tratar-se de um homem com as mãos amarradas para trás e os tornozelos presos, além de apresentar o rosto muito machucado, porém sem perfurações por arma branca ou marcas de disparos.

As equipes iniciaram diligências imediatamente e identificaram três suspeitos, entre eles um adolescente, apontados como responsáveis pela morte. Segundo a investigação inicial, Paulo teria sido “condenado” pelo chamado tribunal do crime de uma facção, acusado de se apropriar de uma bicicleta depois de ter a sua roubada nas proximidades do bar.

A sessão de “disciplina” teria ocorrido no domingo (16) e, conforme apurado, seria inicialmente um espancamento. Entretanto, a vítima não resistiu às agressões. Após perceberem a morte, os envolvidos teriam colocado o corpo em uma geladeira antes de transportá-lo para uma área de mata, onde foi abandonado.

Os três detidos foram levados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Outros suspeitos que teriam participado do espancamento seguem sendo procurados. O caso é investigado como homicídio.

O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Raimundo Chaar e deve ser transferido para o IML de Rio Branco para os exames periciais.

Veja vídeo dentro de instantes:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários