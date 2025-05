Corpo de homem desaparecido há duas semanas é encontrado boiando em açude em Epitaciolândia

Prisões ocorreram após denúncia do Conselho Tutelar e cumprimento de mandado de busca

Em uma operação coordenada, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante dois homens na última terça-feira (27) pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. As detenções ocorreram após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido com base em denúncia do Conselho Tutelar do município.

As investigações começaram após o Conselho informar que um homem identificado como W.A.M. estaria dormindo com uma adolescente de 13 anos. Com base nas evidências colhidas, o delegado Luccas Vianna solicitou o mandado para investigar a residência do suspeito. No local, a polícia encontrou W.A.M. dormindo com outra adolescente, também de 13 anos.

Durante o interrogatório, o homem informou que a adolescente mencionada na denúncia estava em outra casa, na companhia de um segundo homem identificado como J.L. da S. A equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde encontrou a menina, além de entorpecentes, uma balança de precisão, tesoura e dinheiro — indícios claros de tráfico de drogas.

Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com as adolescentes, à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da PCAC na proteção de menores e no combate ao tráfico de entorpecentes na região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários