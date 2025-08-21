Corpo de homem com mãos amarradas é encontrado no Rio Acre em Rio Branco

Vítima apresentava marcas de tiros e sinais de execução; Polícia Civil investiga o caso

O corpo de um homem, com sinais de violência e perfurações por arma de fogo, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (21) boiando no Rio Acre, na região do Bairro Cidade Nova, no 2º Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a vítima apresentava ao menos dois disparos — um na cabeça e outro no abdômen —, além de estar com as mãos amarradas para trás, o que indica uma execução.

A suspeita é de que, após o homicídio, o corpo tenha sido lançado no rio, na divisa entre os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho. O cadáver foi resgatado e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

