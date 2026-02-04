Corpo de Bombeiros realiza treinamento para atuação em possíveis enchentes em Rio Branco

Instrução de nivelamento capacita militares para ocorrências no Rio Acre e em igarapés da capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) está realizando uma instrução de nivelamento voltada à capacitação do efetivo para atuação em ocorrências relacionadas a inundações no Rio Acre e em igarapés de Rio Branco. A atividade ocorre no 2º Distrito, na região do Porto Rio Urubu, e tem como objetivo preparar as equipes para o atendimento às famílias, caso a enchente seja confirmada em 2026.

Em entrevista ao repórter Kennedy Santos, do ac24horas Play, na manhã desta quarta-feira (4), o capitão Eli explicou que o treinamento faz parte de um investimento direto na qualificação dos bombeiros. Segundo ele, a iniciativa busca nivelar o conhecimento da tropa quanto à pilotagem operacional de embarcações, fundamentais durante o período de cheias.

“O Corpo de Bombeiros está fazendo esse investimento no seu efetivo com o objetivo de nivelar o conhecimento relacionado à pilotagem operacional de embarcações, tendo em vista que já estamos em operações relacionadas a inundações de rios e igarapés em 2026. Quando a tropa está mais capacitada, quem ganha é a população, com um atendimento mais qualificado”, afirmou o capitão.

De acordo com o oficial, a instrução abrange tanto a pilotagem de embarcações motorizadas quanto aquelas sem motor, priorizando a destreza operacional dos militares. O treinamento foca principalmente em ocorrências comuns durante as cheias, como resgates em vielas e becos, além do salvamento de pessoas, animais e bens materiais.

Parte das atividades também foi realizada em igarapés, com o objetivo de simular cenários reais enfrentados durante o período de cheia. “O treinamento em igarapés facilita a simulação do ambiente que o bombeiro encontra nas áreas alagadas, que geralmente são locais mais restritos, como becos e vielas”, explicou.

Questionado sobre a prontidão da corporação diante de uma possível enchente, o capitão Eli reforçou que o Corpo de Bombeiros permanece em alerta permanente. “Se precisar, acione o 193. O CBMAC está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, concluiu.

