Corpo de Bombeiros encontra idoso perdido na selva há 5 dias

Na manhã desta segunda-feira, 11 de outubro, militares do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul (4⁰ BEPCIF) encontraram o senhor Francisco Saraiva de 60 anos que estava perdido na selva há cinco dias. Na quinta-feira, 07, após sair para caçar no ramal Bahia, região rural do município de Rodrigues Alves, o idoso não retornou.

Habitantes locais fizeram buscas mas não o encontraram. No sábado à noite o Corpo de Bombeiros foi acionado, iniciando as buscas no domingo pela manhã.

Após uma caminhada de 25 km de floresta a dentro, seguindo pistas deixadas na vegetação, os militares encontraram o caçador, na manhã desta segunda-feira. O idoso apresentava sinais de desidratação, os pés estavam machucados, e ele já estava com dificuldades de se locomover. Após ser hidratado e alimentado o idoso foi conduzido até sua residência.

Francisco dormiu 4 noites na selva, sem suprimento de água e alimento. Relata que durante esse período se alimentou apenas com o fígado de um jabuti que encontrou. Francisco relata ainda que disparou acidentalmente uma armadilha com arma de fogo deixada por outro caçador da região para capturar animal, mas por sorte os projeteis não o atingiram.

Com informações da assessoria do CBMAC.

