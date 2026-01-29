Corpo de Bombeiros do Juruá recebe novos equipamentos para fortalecer ações na região

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre, por meio do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (4º BEPCIF), sediado em Cruzeiro do Sul, recebeu na manhã desta quinta-feira, 29, um importante reforço em equipamentos destinados a fortalecer a atuação operacional da corporação em toda a região do Juruá.

A entrega foi realizada no Batalhão do Corpo de Bombeiros e contemplou materiais essenciais para o enfrentamento de ocorrências diversas, especialmente aquelas relacionadas a salvamentos, ações em áreas de difícil acesso e combate a incêndios florestais. Entre os itens entregues estão motosserras, moto sopradores, moto podadeira, correntes e sabres para motosserras, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calças de segurança, capacetes florestais, sapatilhas e blusas térmicas, entre outros materiais.

Os novos equipamentos representam um avanço significativo na capacidade de resposta do batalhão, proporcionando melhores condições de trabalho aos militares e mais eficiência, agilidade e segurança no atendimento às ocorrências em toda a região do Juruá.

De acordo com o comandante operacional do interior, Dyego Vieira, o investimento reitera o compromisso do governo do Estado com a segurança da população e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente. “Esses equipamentos são fundamentais para garantir uma atuação mais segura e eficaz dos nossos bombeiros, ampliando nossa capacidade operacional e assegurando um atendimento mais rápido e qualificado à população”, destacou.

O 3º sargento José Maria Nascimento também ressaltou a importância dos materiais recebidos para o dia a dia da corporação. Segundo ele, os novos equipamentos vão otimizar significativamente os trabalhos das equipes. “Esse reforço melhora as condições de atuação dos bombeiros, facilita o desempenho das missões e contribui diretamente para a preservação de vidas e do meio ambiente”, afirmou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

