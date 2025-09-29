fbpx
Conecte-se conosco

Brasil

Corpo de Bombeiros de Rondônia busca boliviano desaparecido após afogamento no Rio Abunã

Publicado

1 hora atrás

em

Acidente ocorreu quando canoa virou na Cachoeira do Tambaqui, em Fortaleza do Abunã, local frequentado por acreanos; operação de resgate segue até quinta-feira

A vila de Fortaleza do Abunã, distante 280 km de Rio Branco, é ponto de lazer muito frequentado por acreanos aos finais de semana. Foto: captada 

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Porto Velho (RO) iniciou na manhã desta segunda-feira (29) a busca por um homem de nacionalidade boliviana que se afogou no Rio Abunã, em Fortaleza do Abunã. O acidente ocorreu no final da noite de domingo (28), quando uma canoa em que ele estava com outras pessoas bateu em pedras e virou na Cachoeira do Tambaqui.

Testemunhas relataram ter ouvido os pedidos de socorro do boliviano – que trabalhava em um garimpo local – antes que ele desaparecesse nas águas. A vila de Fortaleza do Abunã, distante 280 km de Rio Branco, é ponto de lazer muito frequentado por acreanos aos finais de semana.

Os militares informaram que iram permanecer no local até a quinta-feira, caso o corpo do estrangeiro não apareça, a operação de resgate é encerrada. Foto: captada 

Os bombeiros informaram que as buscas devem continuar até quinta-feira. Caso o corpo não seja localizado até lá, a operação será encerrada. O episódio reforça os riscos de navegação em trechos de cachoeira com correnteza forte, pedras submersas e águas profundas.

O boliviano teria embarcado em uma canoa com outras pessoas e descido o rio, ao chegarem na cachoeira do Tambaqui, a embarcação teria batido em pedras e virado. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Maria Fumaça voltará à ativa para os 111 anos de Porto Velho

Publicado

23 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Um dos mais importantes elos materiais da sociedade porto-velhense com a sua própria história, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré está inserida nas festividades em alusão aos 111 anos de Porto Velho.

Uma reforma promovida pela mais importante associação de preservação ferroviária do Brasil, a ABPF, colocará a lendária Maria Fumaça nº 18 em atividade após mais de 20 anos parada.

Além de um percurso dentro do Complexo Madeira-Mamoré, onde mostrará toda a sua imponência, a locomotiva soará o tradicional apito, marcando o início de uma nova fase de valorização da cultura e da história da capital rondoniense.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é a oportunidade de toda a população sentir de perto a emoção de ver o que, até pouco tempo atrás, era apenas um sonho se tornando realidade.

“Foram quase 20 anos de abandono. Desde 1999, a Maria Fumaça nº 18 estava parada, como um pedaço da nossa história esquecido nos trilhos. Em menos de um ano de gestão, já colocamos a litorina para rodar e agora chegou a vez dela: neste dia 2, aniversário de Porto Velho, a Maria Fumaça volta a apitar e se locomover”, disse Léo Moraes.

A apresentação do retorno do funcionamento da locomotiva 18 acontece na próxima quinta-feira (2), a partir das 17h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Traga sua família e prestigie!

Comentários

Continue lendo

Brasil

PRF apreende três curiós mantidos em condições inadequadas durante fiscalização na BR-364, em Feijó

Publicado

56 minutos atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Aves da espécie Sporophila angolensis estavam em gaiolas sujas e sem documentação; animais foram encaminhados ao CETAS em Rio Branco para reabilitação

As aves foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Foto: captada 

Em uma operação de fiscalização realizada no último sábado (27), no km 484 da BR-364, em Feijó, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três aves silvestres da espécie curió (Sporophila angolensis) que eram transportadas de forma irregular. Os animais estavam em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida por lei.

Os responsáveis pelo transporte foram autuados e assinaram termo de comparecimento em juízo, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). As aves foram entregues ao IBAMA e, posteriormente, encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Rio Branco, onde receberão os cuidados necessários antes de possível soltura.

Em nota, a PRF reforçou que a ação integra o trabalho de combate ao tráfico e à manutenção irregular de animais silvestres, práticas que ameaçam espécies nativas e comprometem o equilíbrio ambiental na região. O curió é uma das espécies mais visadas pelo tráfico de fauna, especialmente por seu canto característico.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Prefeito de Manoel Urbano exonera filho de cargo de chefe de gabinete e o nomeia para secretaria de Turismo

Publicado

1 hora atrás

em

29 de setembro de 2025

Por

Toscano Veloso (PP) agora tem dois filhos ocupando secretarias municipais; mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado

Manoel Urbano conta com dois filhos do prefeito à frente de secretarias municipais, ambos nomeados por meio do Diário Oficial. Foto: captada 

O prefeito de Manoel Urbano, Toscano Veloso (PP), promoveu uma reformulação no alto escalão de sua gestão com a exoneração do filho Jarbes Lima Velozo do cargo de chefe de gabinete e sua posterior nomeação para a Secretaria Municipal de Turismo. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29) e têm efeito imediato.

Esta é a segunda vez que Toscano nomeia um filho para uma pasta municipal. Em maio deste ano, José Lima Velozo – irmão de Jarbes – assumiu a Secretaria de Esportes. Com a troca, Osilete Mariano Teixeira deixa a pasta de Turismo, e o prefeito passa a ter dois filhos ocupando cargos de secretário.

A medida deve reacender o debate sobre nepotismo na administração pública, prática que, embora questionada, segue sendo comum em municípios do interior.

A decisão deve movimentar os bastidores da política local, já que dois membros da família do prefeito ocupam cargos de liderança dentro da administração. Foto: captada 

A nomeação de familiares para cargos estratégicos frequentemente gera controvérsia sobre a legitimidade das indicações.

A decisão tende a movimentar os bastidores políticos de Manoel Urbano, cidade localizada a cerca de 380 km de Rio Branco, com dois membros da família do prefeito em posições de comando.

Comentários

Continue lendo