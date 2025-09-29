Corpo de Bombeiros de Rondônia busca boliviano desaparecido após afogamento no Rio Abunã

Um dos mais importantes elos materiais da sociedade porto-velhense com a sua própria história, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré está inserida nas festividades em alusão aos 111 anos de Porto Velho.

Uma reforma promovida pela mais importante associação de preservação ferroviária do Brasil, a ABPF, colocará a lendária Maria Fumaça nº 18 em atividade após mais de 20 anos parada.

Além de um percurso dentro do Complexo Madeira-Mamoré, onde mostrará toda a sua imponência, a locomotiva soará o tradicional apito, marcando o início de uma nova fase de valorização da cultura e da história da capital rondoniense.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é a oportunidade de toda a população sentir de perto a emoção de ver o que, até pouco tempo atrás, era apenas um sonho se tornando realidade.

“Foram quase 20 anos de abandono. Desde 1999, a Maria Fumaça nº 18 estava parada, como um pedaço da nossa história esquecido nos trilhos. Em menos de um ano de gestão, já colocamos a litorina para rodar e agora chegou a vez dela: neste dia 2, aniversário de Porto Velho, a Maria Fumaça volta a apitar e se locomover”, disse Léo Moraes.

A apresentação do retorno do funcionamento da locomotiva 18 acontece na próxima quinta-feira (2), a partir das 17h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

