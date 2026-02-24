Corpo de Bombeiros abre inscrições para Curso de Mergulhador Autônomo no AC

Interessados em atuar em ocorrências de busca, resgate e salvamento aquático já podem se inscrever no Curso de Mergulhador Autônomo (CMAUT) 2026, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. A capacitação é voltada a bombeiros militares e, quando aplicável, a profissionais de instituições coirmãs integrantes do Sistema Integrado de Segurança Pública.

O objetivo do CMAUT é capacitar os participantes para o exercício da função de Mergulhador de Segurança Pública, habilitando-os para atuar em missões subaquáticas de alto risco.

Ao todo, serão ofertadas 45 vagas para a edição de 2026, distribuídas entre oficiais e praças do CBMAC e profissionais de instituições parceiras.

Conforme o edital, estão previstas 5 vagas para oficiais do CBMAC, 35 para praças da corporação e 5 destinadas a integrantes de instituições coirmãs, totalizando 45 oportunidades disponíveis.

O período de inscrição segue aberto até o dia 6 de março de 2026, e as inscrições devem ser realizadas pelo candidato por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/AC, data também prevista para a publicação da convocação dos inscritos para a inspeção de saúde inicial.

Para conquistar uma vaga, os candidatos serão submetidos ao Teste de Aptidão Física (TAF), etapa fundamental que avalia resistência, força e condicionamento. Também serão aplicados testes de habilidades específicas, distintos para homens e mulheres, voltados às exigências das operações de mergulho.

Entre as modalidades previstas estão corrida, flexão de braço na barra fixa e no solo, flexão abdominal e natação. Já na avaliação aquática específica, os candidatos deverão demonstrar domínio em exercícios como flutuação, apneia dinâmica e apneia estática, capacidades essenciais para atuação segura em ambientes submersos.

A sequência completa de exercícios físicos que compõem o processo seletivo, bem como outras orientações para preparação, está disponível em material oficial divulgado pela corporação.

Veja o vídeo:

Relacionado

Comentários