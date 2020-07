O corpo do boliviano filho do prefeito do município de Puerto Rico, distante cerca de 170km da fronteira do Acre, identificado como Julián Ávila, de 33 anos, foi localizado na manhã desta segunda-feira, dia 27, depois muitas buscas no rio Manuripi.

Devido não possuir equipamentos e pessoal especializado, uma equipe do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, localizado em Epitaciolândia foi solicitado e enviado para ajudar nas buscas. Segundo foi relatado, o rapaz teria ido praticar pesca esportiva e acabou sumindo nas águas do rio no domingo passado.

As informações que podem ter causado o afogamento do rapaz ainda estão sendo levantado. O corpo foi localizado e resgatado em meio a paus no fundo do rio e depois levado para a cidade sob olhar de muitos curiosos próximo ao local de onde foi encontrado.

Neste período do ano, o rio Manuripi é muito procurado por muitos para a prática da pesca esportiva. O mesmo é considerado perigoso por ser muito profundo em quase toda sua extensão, de quase 350 km que inicia no Peru.

