Agora, 13 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para coronavírus

O Ministério da Saúde atualizou, nesta terça-feira (4), as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do coronavírus no Brasil. O novo boletim registrou a diminuição de um caso suspeito em relação à atualização anterior. Agora, 13 casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para coronavírus. O Secretário de vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, reforçou que todas as medidas de cuidado com a saúde pública estão sendo tomadas pelo governo do Brasil.

“Nós fizemos a publicação, hoje, da portaria 188 que declara emergência de saúde pública. Não tem nenhum caso confirmado no Brasil, reiteramos não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Mas dada a conjectura da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, entendemos que era necessário fazer um ajuste para poder dar celeridade aos processos, mas é basicamente uma atividade no âmbito administrativo, não tem nenhum impacto no âmbito epidemiológico”.

Os casos suspeitos da doença estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

