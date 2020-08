O casal de servidores públicos, Zenilda do Valle e Geraldo Lopes Vitoriano, integrou as estatísticas de mortes causadas pela Covid-19 no Acre.

O professor Geraldo Lopes faleceu otem quarta-feira (19) vítima do coronavírus, no Into, em Rio Branco. Geraldo faleceu 10 dias após perder a esposa, a servidora do INSS, Zenilda, para a doença.

Amigos ainda iniciaram uma campanha pedindo doação de sangue para ajudar no tratamento do professor, mas ele não resistiu e faleceu.

O Acre ultrapassou os 23 mil casos de Covid-19 e se aproxima dos 600 óbitos causados pela doença.

