Coroa da Miss Acre Mundo 2025 é roubada em Cruzeiro do Sul

Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante nessa sexta-feira, 8, em Rio Branco, Acre, após ameaçar um policial militar à paisana durante uma discussão no trânsito. O incidente ocorreu em um semáforo na Avenida Getúlio Vargas, quando Guilherme, em uma motocicleta, exigiu passagem imediata do policial, que também estava em uma motocicleta, aguardando o sinal verde.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial informou que não poderia dar passagem devido ao semáforo estar vermelho e ao trânsito intenso. Insatisfeito, Guilherme forçou a passagem, buzinou e, em tom ameaçador, declarou ser integrante do Comando Vermelho (CV), fazendo um gesto com a mão que simbolizava “tudo dois”, um lema da facção criminosa. O policial militar notou um volume na cintura de Guilherme, suspeitando que pudesse ser uma arma de fogo. Após abordagem, constatou-se que o volume era, na verdade, uma pasta de documentos dobrada.

Ao se identificar como agente de segurança, o policial foi desafiado por Guilherme, que afirmou “não ter medo de polícia”. Sentindo-se ameaçado, o policial tentou abordar o suspeito, que fugiu em sua motocicleta. O policial seguiu Guilherme até o posto de combustível Via Verde, onde pediu apoio à guarnição da RP 106, que estava em ponto base no local. Com o auxílio da RP 103, Guilherme foi abordado e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) sem o uso de algemas, com sua integridade física preservada e sem lesões aparentes.

Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante por ameaça e por se apresentar como integrante de uma organização criminosa. As autoridades agora investigam o caso para as providências cabíveis. Um vídeo do incidente foi anexado ao boletim de ocorrência.

Veja o vídeo:

