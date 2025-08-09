Geral
Coroa da Miss Acre Mundo 2025 é roubada em Cruzeiro do Sul
Objeto foi levado junto a pertences pessoais durante furto a carro estacionado; câmeras registraram ação de três suspeitos.
A coroa da Miss Acre Mundo 2025, Cleiciana Lima, foi furtada na madrugada deste sábado (9) em Cruzeiro do Sul (AC). O crime ocorreu dentro de um carro estacionado em frente a um hotel, no Centro da cidade. Além do item, que é símbolo do título conquistado pela miss, objetos pertencentes ao namorado dela, Jonas Machado, também foram levados.
De acordo com Machado, entre os pertences roubados estavam uma sacola de roupas, um moletom e presentes recebidos pela miss de sua mãe. O caso foi registrado por câmeras de segurança, que mostram três homens participando da ação criminosa.
“O mais importante é a coroa”, afirmou Machado, que pretende registrar ocorrência na Polícia Civil para tentar recuperar o objeto. As autoridades devem analisar as imagens para identificar os suspeitos.
Homem é preso por dar “carteirada” de facção para PM à paisana
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante nessa sexta-feira, 8, em Rio Branco, Acre, após ameaçar um policial militar à paisana durante uma discussão no trânsito. O incidente ocorreu em um semáforo na Avenida Getúlio Vargas, quando Guilherme, em uma motocicleta, exigiu passagem imediata do policial, que também estava em uma motocicleta, aguardando o sinal verde.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o policial informou que não poderia dar passagem devido ao semáforo estar vermelho e ao trânsito intenso. Insatisfeito, Guilherme forçou a passagem, buzinou e, em tom ameaçador, declarou ser integrante do Comando Vermelho (CV), fazendo um gesto com a mão que simbolizava “tudo dois”, um lema da facção criminosa. O policial militar notou um volume na cintura de Guilherme, suspeitando que pudesse ser uma arma de fogo. Após abordagem, constatou-se que o volume era, na verdade, uma pasta de documentos dobrada.
Ao se identificar como agente de segurança, o policial foi desafiado por Guilherme, que afirmou “não ter medo de polícia”. Sentindo-se ameaçado, o policial tentou abordar o suspeito, que fugiu em sua motocicleta. O policial seguiu Guilherme até o posto de combustível Via Verde, onde pediu apoio à guarnição da RP 106, que estava em ponto base no local. Com o auxílio da RP 103, Guilherme foi abordado e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) sem o uso de algemas, com sua integridade física preservada e sem lesões aparentes.
Guilherme Barroso da Silva foi preso em flagrante por ameaça e por se apresentar como integrante de uma organização criminosa. As autoridades agora investigam o caso para as providências cabíveis. Um vídeo do incidente foi anexado ao boletim de ocorrência.
Veja o vídeo:
Polícia Militar recupera motocicleta furtada e frustra ação criminosa no Manoel Julião
Uma ação rápida de uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na recuperação de uma motocicleta furtada, na noite desta sexta-feira, 08, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.
Os policiais foram acionados pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto em via pública, nas proximidades do canal. Ao chegar, a equipe avistou dois indivíduos próximos a uma motocicleta. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos correram e não puderam ser detidos.
O veículo, uma Honda/CG 160 Fan azul, não possuía restrição criminal. Ao entrar em contato com o proprietário, a guarnição descobriu que ele havia deixado o veículo estacionado em frente à sua casa, no bairro Estação Experimental, e só percebeu o furto após a ligação da PM.
O veículo, que estava sem avarias aparentes, foi apreendido e encaminhado à Delegacia da 2ª Regional da Polícia Civil. O proprietário foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla).
Vice-governador de RO cobra melhorias na alfândega de Assis Brasil e pede atenção de Lula
Por Wanglézio Braga – ACRE MAIS
Durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizado hoje (08) em Porto Velho, o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, pediu atenção especial à alfândega de Assis Brasil, no Acre. Segundo ele, a estrutura atual é precária e atrapalha o avanço das exportações, principalmente para países vizinhos como Peru e Bolívia, que têm grande potencial de negócios com o Brasil.
Sérgio destacou que abrir as fronteiras econômicas é fundamental para o crescimento do agronegócio e do setor produtivo. “Temos um potencial enorme para gerar emprego e renda em toda essa região. Mas para isso, precisamos melhorar a alfândega e criar condições para que o comércio internacional flua com mais agilidade e segurança”, afirmou.
Outro ponto levantado foi a regularização fundiária. O vice-governador lembrou que mais de 50 mil propriedades rurais aguardam documentação, o que impede investimentos e a ampliação da produção no seu estado. Para ele, a parceria entre os governos estadual e federal é primordial para acelerar esse processo e destravar o desenvolvimento.
Ao fim, reforçou que o agronegócio, a produção de energia e o trabalho da população local são pilares para impulsionar a economia da Amazônia. “Com infraestrutura, segurança jurídica e mercado aberto, nossa região pode contribuir m
