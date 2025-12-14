Cotidiano
Corinthians x Vasco: veja datas, locais e ordem dos jogos da final da Copa do Brasil
Timão e Cruzmaltino garantiram vagas para a decisão da competição nacional; saiba as principais informações
Placar
O Corinthians e Vasco decidirão a Copa do Brasil de 2025. As equipes venceram neste domingo, 14, Cruzeiro e Fluminense respectivamente, na Neo Química Arena e no Maracanã. As duas partidas foram levadas para as penalidades.
O Corinthians jogou primeiro e perdeu a partida por 2 a 1 no tempo normal, na Neo Química Arena. Nas penalidades, 5 a 4, com direito a duas defesas de Hugo Souza, uma delas contra Gabigol, que poderia dar a classificação ao Cruzeiro.
Na sequência, no Maracanã, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 e também levou a partida para as penalidades. No Rio, foi a vez de Léo Jardim defender duas cobranças e garantir o Gigante da Colina na decisão.
Final da Copa do Brasil 2025
- Ida: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena
- Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h30, provavelmente no Maracanã
As finais da Copa do Brasil já começarão a ser disputada na próxima quarta-feira. Em razão de sorteio prévio, o mandante da ida será o Corinthians, em partida na Neo Química Arena.
Dessa forma, o jogo de volta, marcado para dia 21, no próximo domingo, acontecerá no Rio de Janeiro. O Vasco deve utilizar o Maracanã como palco. Jogadores vascaínos como Robert Renan e Rayan expressaram publicamente o desejo de jogar em São Januário.
O clube que se sagrar campeão receberá R$ 77,175 milhões apenas pelo triunfo na final. Esse valor, isoladamente, supera a arrecadação total oferecida pela maioria dos estaduais e até mesmo pelo prêmio principal do Campeonato Brasileiro.
Comentários
Cotidiano
Quinari bate o Atlético Xapuriense e é o 2º finalista da Série A
Depois de uma vitória por 5 a 4, no tempo normal, e em um empate por 0 a 0, na prorrogação, o Quinari bateu o Atlético Xapuriense por 5 a 3, nas penalidades, nesse sábado, 13, no ginásio Álvaro da Silva Mota, em Xapuri, e garantiu a classificação para a final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A.
Contra Brasileia
O Quinari vai enfrentar Brasileia nas finais do Estadual. A equipe da Fronteira eliminou o Fluminense da Bahia e deixou o futsal de Rio Branco sem representante na decisão
Finais definidas
As finais do Campeonato Estadual estão programadas para os dias 20 e 27 deste mês. O primeiro jogo será disputado em Senador Guiomard e a segunda partida ocorre em Brasileia.
Comentários
Cotidiano
Grêmio Xapuriense vence a AFEX e fica com a taça do Estadual Sub-14
O Grêmio Xapuriense venceu a AFEX por 1 a 0 neste sábado, 13, no Tonicão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino Sub-14.
“Conseguimos o nosso objetivo. Tivemos uma competição difícil e o mais importante é seguir com esse trabalho com as jovens da região do Alto Acre”, declarou o técnico Tiago Luiz.
11 competições
A decisão entre Grêmio Xapuriense e AFEX marcou o fechamento da temporada de 2025 das competições promovidas pela Federação de Futebol do Acre(FFAC).
“Tivemos um calendário extenso, mas realizamos as competições dentro do programado”, afirmou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Comentários
Cotidiano
Inter define Tite como alvo para treinador em 2026
Clube gaúcho anunciou Abel Braga como diretor técnico e iniciou tratativas com o ex-treinador da seleção brasileira, de acordo com o portal ge
Placar
O Internacional definiu seu alvo para substituir Abel Braga no comando técnico da equipe para 2026: Tite. O portal ge informou nesta sexta-feira, 12, que o Colorado fez uma proposta ao ex-treinador de Corinthians, Flamengo e da seleção brasileira e agora espera um retorno até a próxima segunda-feira, 15. Alessandro Barcelos, presidente do Colorado, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12, e falou sobre o interesse em Tite.
Ao ser questionado sobre o interesse em Tite, Barcelos negou uma “busca formal”, mas fez elogios ao treinador gaúcho de Caxias do Sul , que teve passagem vitoriosa pelo Inter, e também no rival Grêmio.
“O Tite é um grande treinador. Evidente que sempre estará na pauta na medida que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações, mas formalmente não tive esta conversa ainda, porque a gente entende que é necessário construir um ambiente de perfil de treinadores”, comentou o presidente do Inter.
Ainda na coletiva, Barcelos confirmou Abel Braga como diretor técnico do clube. “O Abel não parou de trabalhar desde domingo, tem trabalhado diariamente conosco, já na perspectiva da busca de um novo treinador”, disse o presidente. O mandatário ainda falou que o contrato de Abel será de um ano.
Tite: último trabalho e passagem pelo Inter
O último trabalho de Tite foi no Flamengo, entre outubro de 2023 até setembro de 2024. Sua demissão aconteceu após a eliminação do rubro-negro na Libertadores contra o Peñarol. No Mengão, o treinador conquistou o Campeonato Carioca de 2024 e comandou a equipe em 70 partidas, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.
Tite chegou a acertar seu retorno ao Corinthians, pelo qual conquistou as maiores glórias de sua carreira, no meio desta temporada, mas acabou desistindo alegando problemas de saúde mental.
Tite treinou o Colorado entre junho de 2008 e outubro de 2009. Na ocasião, ganhou a Sul-Americana de 2008, o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Copa Suruga de 2009. O treinador comandou o clube em 109 partidas, com 58 vitórias, 24 empates e 27 derrotas.
Você precisa fazer login para comentar.