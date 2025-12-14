Corinthians x Vasco: veja datas, locais e ordem dos jogos da final da Copa do Brasil

Placar

O Corinthians e Vasco decidirão a Copa do Brasil de 2025. As equipes venceram neste domingo, 14, Cruzeiro e Fluminense respectivamente, na Neo Química Arena e no Maracanã. As duas partidas foram levadas para as penalidades.

O Corinthians jogou primeiro e perdeu a partida por 2 a 1 no tempo normal, na Neo Química Arena. Nas penalidades, 5 a 4, com direito a duas defesas de Hugo Souza, uma delas contra Gabigol, que poderia dar a classificação ao Cruzeiro.

Na sequência, no Maracanã, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 e também levou a partida para as penalidades. No Rio, foi a vez de Léo Jardim defender duas cobranças e garantir o Gigante da Colina na decisão.

Final da Copa do Brasil 2025

Ida : Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena

: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h30, provavelmente no Maracanã

As finais da Copa do Brasil já começarão a ser disputada na próxima quarta-feira. Em razão de sorteio prévio, o mandante da ida será o Corinthians, em partida na Neo Química Arena.

Dessa forma, o jogo de volta, marcado para dia 21, no próximo domingo, acontecerá no Rio de Janeiro. O Vasco deve utilizar o Maracanã como palco. Jogadores vascaínos como Robert Renan e Rayan expressaram publicamente o desejo de jogar em São Januário.

O clube que se sagrar campeão receberá R$ 77,175 milhões apenas pelo triunfo na final. Esse valor, isoladamente, supera a arrecadação total oferecida pela maioria dos estaduais e até mesmo pelo prêmio principal do Campeonato Brasileiro.