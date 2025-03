Corinthians vence o Mirassol em Itaquera e se classifica para a semi do Paulistão

O Corinthians está de volta à semifinal do Campeonato Paulista depois de dois anos. O Timão bateu o Mirassol por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, com gols de Romero e Memphis Depay, e garantiu não apenas a classificação, mas também o direito de decidir o título em casa se avançar à final. O time do interior criou dificuldades, teve um gol anulado no segundo tempo, mas não conseguiu aproveitar as chances que teve.