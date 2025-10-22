Corinthians é goleado pelo Sartore e está fora da Copa Norte

O Corinthians foi goleado pelo Sartore, do Amapá, por 10 a 2 nesta terça, 21, no ginásio do Sesc, e não tem mais chances de classificação para a semifinal da Copa Norte de Futsal.

Vexame jogando em casa

O time acreano fez um jogo abaixo da crítica. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians perdia por 3 a 1 e o técnico Wemerson Campos resolveu colocar um gol/linha e a situação ficou ainda pior para a segunda. O resultado final foi um vexame jogando em casa.

4 expulsões

O reflexo da atuação do Corinthians foi o descontrole em quadra. Wemerson Campos e os alas Peteca, Jéferson e Ker foram expulsos do jogo.

Faz despedida

O Corinthians, time acreano de maior investimento para a Copa Norte, faz a despedida do torneio nesta quarta, 22, a partir das 20 horas, contra o Vivaz, de Roraima.

Abílio Nery x Vivaz

Abílio Nery, do Amazonas, e Vivaz, de Roraima, empataram por 2 a 2, na outra partida do grupo 2. As duas equipes chegam na última rodada com chances de garantir uma vaga na semifinal.

Próximos jogos

Abílio Nery (AM) x Sartore (AP)

Vivaz x Corinthians

Nesta quarta, 22, a partir das 16 horas, no Sesc

Classificação do grupo 2

1º Sartore (AP) 4 Pts

2º Abílio Nery (AM) 4 Pts

3º Vivaz (RR) 2 Pts

4º Corinthians (AC) 0 Pt

Relacionado

Comentários