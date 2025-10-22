Conecte-se conosco

Corinthians é goleado pelo Sartore e está fora da Copa Norte

Publicado

46 minutos atrás

em

Foto Glauber Lima: Sartore não deu chances ao Corinthians e se aproximou da semifinal

O Corinthians foi goleado pelo Sartore, do Amapá, por 10 a 2 nesta terça, 21, no ginásio do Sesc, e não tem mais chances de classificação para a semifinal da Copa Norte de Futsal.

Vexame jogando em casa

O time acreano fez um jogo abaixo da crítica. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians perdia por 3 a 1 e o técnico Wemerson Campos resolveu colocar um gol/linha e a situação ficou ainda pior para a segunda. O resultado final foi um vexame jogando em casa.

4 expulsões

O reflexo da atuação do Corinthians foi o descontrole em quadra. Wemerson Campos e os alas Peteca, Jéferson e Ker foram expulsos do jogo.

Faz despedida

O Corinthians, time acreano de maior investimento para a Copa Norte, faz a despedida do torneio nesta quarta, 22, a partir das 20 horas, contra o Vivaz, de Roraima.

Abílio Nery x Vivaz

Abílio Nery, do Amazonas, e Vivaz, de Roraima, empataram por 2 a 2, na outra partida do grupo 2. As duas equipes chegam na última rodada com chances de garantir uma vaga na semifinal.

Próximos jogos

Abílio Nery (AM) x Sartore (AP)

Vivaz x Corinthians

Nesta quarta, 22, a partir das 16 horas, no Sesc

Classificação do grupo 2

1º Sartore (AP) 4 Pts

2º Abílio Nery (AM) 4 Pts

3º Vivaz (RR) 2 Pts

4º Corinthians (AC) 0 Pt

 

Tópicos Relacionados
Cotidiano

Presidente do Atlético-MG garante permanência de Hulk: “A Massa pode ficar tranquila”

Publicado

24 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Sérgio Coelho também lamentou a forma como as pessoas têm se referido ao ídolo alvinegro

Após surgirem especulações sobre o futuro de Hulk no Atlético-MG, o presidente Sérgio Coelho esclareceu e acalmou a torcida afirmando que o ídolo alvinegro fica. Ele também contou bastidores da conversa que teve com o atacante e lamentou a forma como algumas pessoas têm se referido ao jogador.

“Depois da nossa conversa, ele ficou muito tranquilo. Participaram também o Victor e Paulo Bracks (diretor e executivo de futebol). A gente tem o maior respeito pelo Hulk, muita gratidão. A história dele no Galo é simplesmente de um dos maiores ídolos que o Galo já teve nos seus quase 120 anos de existência. Então, a Massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua.”

Hulk – Atlético-MG x Godoy Cruz – Sul-Americana – Arena MRV — Foto: Gilson Lobo/AGIF

Ao comentar a conversa com Hulk, Sérgio Coelho afirmou que falou com as pessoas que representam oficialmente o Atlético para saber se realmente houve qualquer situação sobre a saída do atacante. O presidente ainda revelou o que disse ao jogador sobre as especulações.

– Quem fala pelo Galo são os quatro R’s, eu, como presidente da associação, e, no futebol, o Paulo Brackse o Victor, e a nossa comunicação. Eu conversei com todos para saber se houve pelo menos uma brincadeira, uma roda de amigo, qualquer coisa nesse sentido sobre essa situação do Hulk. E ninguém falou nada, absolutamente nada.

– Eu me reuni com o Hulk durante muito tempo e falei, “Hulk, você é ídolo. Ídolo aparece a cada dez anos. E independentemente de ser ídolo ou não, o Galo cumpre com seus contratos. Você tem contrato até no final do ano que vem e vai cumprir.”

“Se você quiser sair, é uma opção sua e que nós vamos estudar uma proposta que vier para a sua saída. Mas nós querermos tirar, romper o contato de você no final do ano, é um absurdo” – completou, Sérgio Coelho.

Hulk e Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG — Foto: Pedro Souza / Atlético

O ídolo alvinegro não tem tido muitos minutos com Sampaoli e nem feito gols. Hulk não marca desde 14 de agosto, contra o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. Para o presidente da associação do Atlético, pessoas que dão o atacante como aposentado, faltam respeito com camisa 7.

– Muitas pessoas já estão aposentando o Hulk. Isso é que é lamentável. O jogador, um atleta, como ele, de repente está mal nos jogos, já aposenta ou já fala que já não dá mais para o futebol. Isso é lamentável, isso é um absurdo e as pessoas deviam respeitar mais as outras pessoas.

O Atlético volta a campo neste sábado diante do Ceará, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Brasileirão. Na 15ª colocação, a equipe alvinegra precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Aluno do CMET conquista ouro na Copa Amazônica de Natação e se prepara para nova competição

Publicado

29 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

O talento e a disciplina dos alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET), gerido pela Polícia Militar do Acre (PMAC) continuam se destacando dentro e fora do Estado. O estudante Miguel Arcanjo Souza Ditomasio, do 8º Ano, conquistou medalha de ouro na XXVII Copa Amazônica de Natação, realizada na AABB, em Rio Branco. A competição reuniu atletas do Peru, Bolívia, Rondônia e Acre, reforçando o nível internacional do evento.

Com apenas 13 anos, Miguel mostrou domínio nas piscinas e trouxe para casa um resultado que enche de orgulho toda a comunidade escolar. Agora, ele se prepara para representar o Acre e o CMET na V Copa Rondônia de Natação 2025, que acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Porto Velho (RO).

O jovem atleta competirá em diversas modalidades, incluindo nado livre (50m), crawl (50m e 200m), borboleta (50m), peito (50m) e costa (50m), modalidades que são um verdadeiro desafio e que exige técnica, preparo físico e determinação.

Fluminense da Bahia e Grêmio vencem e avançam para as semifinais da Copa Norte

Publicado

47 minutos atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: O ala Daniego (4) fez a estreia na Copa Norte com a camisa do Flu da Bahia

O Fluminense da Bahia e o Grêmio Parque 10, do Amazonas, venceram os confrontos desta terça, 21, no ginásio do Sesc, e conquistaram com uma rodada de antecipação, as classificações para as semifinais da Copa Norte de Futsal.

Flu tem jogo difícil

O Fluminense da Bahia venceu o Café com Leite/Porto Acre por 4 a 3 no duelo acreano do grupo 1 e um jogo muito complicado e decidido somente no minuto final. O Flu entrou em quadra como favorito e pode contar com a estreia do ala Daniego.

Duelo amazonense

O Grêmio Parque 10 derrotou o Náutico Sangue de Boi por 7 a 5 no duelo amazonense e também garantiu uma vaga na semifinal.

Flu x Grêmio

Dois jogos fecham nesta quarta, a partir das 14 horas, no Sesc, a fase de classificação do grupo 1 da Copa Norte. Café com Leite/Porto Acre e Náutico Sangue de Boi cumprem tabela. No outro confronto, Fluminense da Bahia e Grêmio disputam o primeiro lugar da chave.

Classificação do grupo 1

1º Grêmio Parque 10 (AM) 6 Pts

2º Fluminense da Bahia (AC) 6 Pts

3º Naútico (AM) 0 Pt

4º Café com Leite/Porto Acre (AC) 0 Pt

