O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Instituto Quadrix, conforme normas estabelecidas no edital e em seus anexos.f

De acordo com o documento, o certame contempla oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Tecnologia da Informação, Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Além das vagas imediatas, o concurso também poderá ser utilizado para o preenchimento de cargos que venham a ficar ociosos ou que sejam criados durante o período de validade da seleção.

O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter exclusivamente classificatório. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC. Caso haja alteração no regime de contratação por determinação legal, os aprovados serão automaticamente enquadrados no novo regime estabelecido.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.quadrix.org.br, até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 64 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, um domingo, no turno da tarde, em Rio Branco (AC). O edital completo, assim como todos os comunicados oficiais e documentos relacionados ao concurso, estará disponível exclusivamente no site da banca organizadora.

