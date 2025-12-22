Geral
Coren-AC lança concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior
O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Instituto Quadrix, conforme normas estabelecidas no edital e em seus anexos.f
De acordo com o documento, o certame contempla oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Tecnologia da Informação, Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Além das vagas imediatas, o concurso também poderá ser utilizado para o preenchimento de cargos que venham a ficar ociosos ou que sejam criados durante o período de validade da seleção.
O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter exclusivamente classificatório. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.
Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC. Caso haja alteração no regime de contratação por determinação legal, os aprovados serão automaticamente enquadrados no novo regime estabelecido.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.quadrix.org.br, até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 64 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os cargos de nível superior.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, um domingo, no turno da tarde, em Rio Branco (AC). O edital completo, assim como todos os comunicados oficiais e documentos relacionados ao concurso, estará disponível exclusivamente no site da banca organizadora.
Foragido listado pelo Ministério da Justiça é preso em Rio Branco após ação integrada entre as Polícias Militares do Acre e de Minas Gerais
Uma ação conjunta entre equipes das Polícias Militares do Acre (PMAC) e de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão, em território acreano, de um foragido que figurava na lista de procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e também da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). A ação ocorreu neste sábado, 20, em Rio Branco.
O homem, capturado por policiais militares do 2º Batalhão da PMAC, trata-se de um ex-empresário de 67 anos, condenado pelo homicídio de um empresário, executado em agosto de 2007, em Boa Vista, Estado de Roraima, crime que teve grande repercussão, à época.
Considerado um dos homens mais procurados do país, o detido utilizava identidade falsa e constava na relação de procurados do Projeto Captura, sistema nacional que reúne informações de criminosos de alta periculosidade e facilita o compartilhamento de dados entre forças de segurança de todo o país.
A cooperação entre as duas instituições militares estaduais permitiu a troca rápida de dados estratégicos e possibilitou a localização do foragido no Acre. A partir das informações repassadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, equipes da PMAC iniciaram o monitoramento, que culminou na abordagem e prisão do foragido.
A captura reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança pública e demonstra a eficácia do fluxo de informações interestaduais no combate ao crime organizado. Posteriormente, o preso deverá ser transferido para Roraima.
Supremo derruba normas que limitavam autonomia da Defensoria Pública do Acre
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade de trechos da Lei Complementar nº 158/2006, do Acre, que submetiam atos da Defensoria Pública do Estado (DPE-AC) ao Poder Executivo e impunham restrições à promoção de defensores públicos. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte, sob relatoria do ministro Nunes Marques. A decisão ocorreu no início do mês de dezembro.
A decisão atende à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5662, proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2017, ainda durante a gestão do então procurador-geral Rodrigo Janot. Na ação, a PGR sustenta que normas estaduais não podem subordinar a Defensoria Pública ao Executivo, sob pena de violar o modelo constitucional que assegura autonomia funcional, administrativa e financeira à instituição.
Entre os dispositivos invalidados está o que condicionava a realização de atividades da Escola Superior da Defensoria Pública do Acre (ESDPAC) à autorização prévia do governador do Estado. Para o STF, a exigência fere diretamente a independência da Defensoria.
Também foram considerados inconstitucionais os artigos que exigiam um período mínimo de três anos de exercício no cargo para a promoção de defensores públicos. Segundo o relator, a regra estadual contrariava a Lei Federal nº 80/1994, que fixa o prazo de dois anos para progressão na carreira. Nunes Marques destacou que os estados não podem extrapolar os limites estabelecidos pelas normas gerais federais.
Outro ponto derrubado pelo Supremo foi o dispositivo que atribuía aos cargos de defensor público-geral e sub defensores prerrogativas equivalentes às de secretários de Estado. Para o ministro, essa equiparação representa uma vinculação indevida da Defensoria à estrutura do Executivo estadual, comprometendo sua autonomia constitucional.
O voto do relator foi acompanhado integralmente pelos demais ministros do STF, consolidando o entendimento de que a Defensoria Pública deve atuar de forma independente, sem interferências do Poder Executivo.
Com informações do JOTA
Segunda-feira será de calor, sol e chuvas pontuais no Acre
A segunda-feira (22) será marcada por tempo quente, com predomínio de sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais em todo o Acre. A previsão também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva). Em algumas localidades, há possibilidade de chuva forte, principalmente em Mato Grosso, segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Leste e sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente, com sol entre nuvens e chuvas rápidas e isoladas. A probabilidade de chuva forte é baixa.
A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do estado
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Assim como no restante do estado, a chance de chuvas intensas é baixa.
A umidade mínima oscila entre 50% e 60% à tarde, e a máxima varia de 85% a 95% no início do dia. Os ventos também sopram fracos a calmos, com direção predominante do norte.
Temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 32°C e 34°C;
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 32°C a 34°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C;
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C e máximas entre 32°C e 34°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 32°C e 34°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C e máximas de 32°C a 34°C.
