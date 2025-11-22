Brasil
Coreia do Norte fuzila empresários em praça pública por serem bem-sucedidos
Casal foi acusado de promover ideologia reacionária, transferir dinheiro ao exterior e disseminar mensagens antiestatais
A Coreia do Norte executou um casal de empresários após o sucesso de seu negócio chamar a atenção da ditadura de Kim Jong-un. A dupla, na faixa dos 50 anos de idade, foi acusada de “arrogantes” e “antirrepublicanos”.
O casal administrava uma empresa em Pyongyang que vendia, consertava e alugava bicicletas elétricas, peças para motocicletas movidas a bateria e bicicletas comuns.
Os empresários cobravam preços altos, o que causou ressentimento entre os moradores, segundo informações do Daily NK. Os clientes acusavam o comportamento arrogante dos donos do negócio e também reclamavam da qualidade dos serviços e produtos.
Embora estivessem formalmente registrados na burocracia norte-coreana, relatos indicam que eles obtiveram lucros significativos por fora e ficaram conhecidos como “figurões”.
As autoridades prenderam o casal no início de agosto e, após um interrogatório, o condenaram à morte no início de setembro. O casal foi acusado de promover ideologia reacionária e de colaborar com organizações externas para transferir ilegalmente moeda estrangeira e disseminar mensagens antiestatais.
Outras vinte pessoas ligadas ao caso foram condenadas à deportação ou a programas de reeducação.
A execução realizada por um pelotão de fuzilamento ocorreu ao ar livre em Pyongyang, diante de cerca de 200 pessoas, incluindo crianças.
Segundo relatos, as autoridades descreveram a execução como uma medida para “prevenir a desordem econômica e educar o público”.
Para o jornal sul-coreano Chosun, a punição foi um forte aviso, sinalizando a intenção do governo norte-coreano de cortar a influência externa e reforçar o controle sobre a atividade econômica privada.
Comentários
Brasil
Mega-Sena acumulada: veja os números sorteados neste sábado (22/11)
Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal anunciou o sorteio da Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte. O prêmio acumulou
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (22/11), os números do concurso 2.942 da Mega-Sena, em São Paulo.
O prêmio anunciado desta vez girava em torno de R$ 10 milhões, mas, pela segunda vez consecutiva, nenhum apostador acertou os seis números. Com isso, o próximo concurso, realizado na próxima terça-feira (25/11), terá um valor de recompensa estimado de R$ 18 milhões.
Apesar de ninguém ter acertado os números necessários para ganhar o prêmio total, 26 apostadores acertaram cinco números sorteados e dividiram entre si mais de R$ 80 mil. Outras 2.092 apostas acertaram quatro números e dividiram R$ 1.643,73.
Os sorteios foram realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os resultados:
Mega-Sena
12 – 30 – 40 – 46- 54- 60
Quina
05- 18 – 46 – 55 – 70
Lotofácil
01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
Timemania
04 – 07 – 12 – 27 – 37 – 40 – 72
Time do coração: Pouso Alegre – Minas Gerais
Dia de Sorte
07 – 08 – 11 – 13 – 16 – 20 – 31
Comentários
Brasil
Emenda de Randolfe bancou evento gospel com superfaturamento de 1.204%
Relatórios da CGU apontam irregularidades em emendas Pix enviadas pelo senador ao governo do Amapá
Relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) obtidos pela coluna apontam suspeitas de direcionamento e de superfaturamento na realização de eventos gospel pagos com emendas parlamentares do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).
Além disso, foram encontradas irregularidades em um projeto destinado a ambulantes que também foi viabilizado a partir de verba destinada pelo parlamentar. Em nota, o senador Randolfe informou que, tão logo tomou conhecimento da auditoria, solicitou a imediata inabilitação das entidades envolvidas e que os responsáveis respondam nos termos da lei (veja a íntegra ao fim desta reportagem).
Os relatórios da CGU foram elaborados após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A nova fase da auditoria analisou repasses feitos a 34 entidades entre 2020 e 2024, envolvendo diversos parlamentares – entre eles, Randolfe Rodrigues. No total, a CGU estima que o prejuízo ao erário público pode ultrapassar a cifra de R$ 15 milhões.
Nos documentos, a CGU se recusou a citar os nomes dos deputados e senadores. A coluna, no entanto, identificou três emendas parlamentares com indícios de irregularidades que foram enviadas por Randolfe.
Todos os repasses são emendas Pix, tecnicamente chamadas de transferências especiais, e foram direcionadas ao governo do Amapá. A gestão estadual, por sua vez, repassou o dinheiro para os eventos. Essa modalidade de emenda está na mira do STF por ter menos transparência que as demais.
Um dos eventos com indícios de superfaturamento foi o 3° Festival de Cultura Gospel, realizado em Santana (AP), em junho de 2024. O festival foi organizado pelo Instituto Brasil Futuro (Ibraf) e recebeu, no total, R$ 1 milhão de emendas parlamentares, sendo R$ 500 mil do senador Randolfe e outras R$ 500 mil do deputado federal Josenildo (PDT-AP).
Nesse processo, o Ibraf pagou R$ 180 mil para serviços contábeis e jurídicos para a Amapá Finanças Contábil Ltda. O valor, porém, é 1.204% maior que a mediana do praticado no mercado, considerando outras contratações públicas. Além disso, a mesma empresa foi contratada pelo mesmo serviço, para um outro projeto, por um valor de apenas R$ 10 mil.
“Cabe destacar que, no momento da assinatura do contrato para a prestação de serviços contábeis/jurídicos, a empresa escolhida possuía cerca de um ano de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), indicando tempo reduzido de atuação no mercado”, ressaltou a CGU.
A Amapá Finanças Contábil pertence a Osmar de Jesus Marques da Silva, ex-presidente de uma unidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal Deus É Fiel em Macapá. Procurado, ele não se manifestou.
A CGU não aponta envolvimento direto dos parlamentares no superfaturamento.
Nas redes sociais, Randolfe celebrou o festival. “Vamos continuar investindo na cultura gospel para unir, inspirar e transformar vidas”, escreveu Randolfe em post no Instagram, ao destacar ser um dos autores do repasse para o evento gospel.
A CGU também identificou irregularidades na realização de ações e produtos culturais alusivas ao dia do Evangelho no Amapá, também em 2024. Neste caso, Randolfe mandou R$ 470 mil em emenda Pix.
Houve dispensa indevida de chamamento público, incoerência entre serviços contratados e executados, fragilidades na prestação de contas, risco de direcionamento nas contratações e ausência de transparência na divulgação dos recursos recebidos de transferência especial.
Contratações direcionados em projeto destinado a ambulantes
Um outro relatório da CGU analisou emenda Pix de R$ 1,5 milhão enviada por Randolfe para o projeto Carrinho de Oportunidades, que tinha como finalidade capacitar 600 ambulantes e doar 300 carrinhos personalizados para serem usados na 53ª Expo Feira do Estado do Amapá.
A verba foi enviada ao governo do Amapá que, por sua vez, fez o repasse, por inexigibilidade, para o Centro Amazônico de Ensino Profissionalizante Mario Martins (Caep).
A CGU aponta que houve direcionamento na contratação da ONG.
“Os autores das respectivas emendas parlamentares não devem atuar direta ou indiretamente para indicar os beneficiários finais dos recursos”, alertou a Controladoria-Geral da União.
Foi identificado, por exemplo, a existência de parentesco de 1º grau entre um servidor público do governo do Amapá responsável pela contratação e uma colaboradora da Caep. “Nos procedimentos adotados na execução da parceria, apontaram-se 13 contratações consideradas direcionadas”, prossegue o relatório.
O órgão controlador evidencia ainda que os carrinhos entregue aos ambulantes tinham promoção pessoal do senador Randolfe, o que é vedado pela Constituição Federal. Nas redes sociais, o parlamentar fez diversas publicações sobre o projeto.
O que diz Randolfe Rodrigues
Procurado, o senador enviou a seguinte nota:
“Em resposta ao teu pedido, informo que tão logo o senador Randolfe Rodrigues tomou conhecimento da suposta Auditoria da Controladoria Geral da União, o mandato encaminhou ofício para esse órgão solicitando mais informações sobre a investigação e pedindo a imediata inabilitação das entidades envolvidas sem embargo de processo nas instâncias civis e criminais, caso seja constatada irregularidades.
Também oficiamos o Superior Tribunal Federal que, caso haja ilícito, que o responsável responda nos termos da lei.”
Comentários
Brasil
Irmãos são mortos em confronto armado com o Batalhão de Choque em Machadinho, em RO
Dois irmãos morreram após um confronto armado com equipes do Batalhão de Choque na tarde desta quinta-feira (20), na RO-133, em Machadinho do Oeste. Eles estavam em um Renault Clio vermelho e, segundo o registro, atiraram contra os policiais durante a perseguição e novamente ao tentar fugir para uma área de mata.
Segundo o que apurou a guarnição do setor de patrulhamento, o veículo trafegava em alta velocidade por volta de 16 horas, quando recebeu ordem de parada e iniciou fuga, caracterizando, em tese, crimes de desobediência e direção perigosa. As equipes fizeram uma manobra de retorno e iniciaram acompanhamento tático pela rodovia.
Conforme descrito no registro, ao se aproximar de uma ponte o condutor realizou manobra evasiva e disparos foram feitos de dentro do carro, configurando tentativa de homicídio qualificado contra os policiais. As guarnições reagiram para neutralizar a agressão.
O veículo seguiu em fuga até entrar em uma área de areia fofa, onde ficou preso. Dois homens armados desceram do carro e voltaram a atirar contra as equipes, provocando novo confronto. Os policiais responderam aos disparos para garantir sua integridade.
Após buscas na mata, os dois envolvidos foram encontrados caídos — um com ferimento no tórax e outro com ferimento na perna. Com eles estavam duas armas de fogo, munições e aparelhos celulares. A perícia foi acionada, mas, devido à distância e ao histórico de conflitos na área, não conseguiu chegar imediatamente ao local.
Identificados pelas iniciais A. S. S., os irmãos foram socorridos até o Hospital Municipal de Machadinho do Oeste, onde a médica de plantão constatou os óbitos. O veículo utilizado na fuga foi recolhido para procedimentos legais.
As ações do Batalhão de Choque seguem em andamento na região durante a Operação Reintegração de Posse Grupo Di Gênio.
Fonte: www.rondoniagora.com
Você precisa fazer login para comentar.