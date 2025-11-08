COPMBM e Cruz Azul goleiam no Campeonato Estadual

Equipe do Alto Acre elimina o AFEX e se junta ao Galvez entre os quatro melhores do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15

O time do Epitaciolândia fez história ao garantir vaga nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, após uma vitória dramática nos pênaltis sobre a equipe do AFEX (Extrema-RO). O confronto, realizado na tarde dessa sexta-feira (7) no estádio Tonicão, terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, e foi decidido nas cobranças de pênaltis, com triunfo do representante do Alto Acre por 5 a 4.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela emoção até os minutos finais. As duas equipes criaram boas oportunidades na segunda etapa, quando todos os gols foram marcados, mas a decisão acabou indo para as penalidades. Com mais frieza nas cobranças, o Epitaciolândia garantiu sua classificação e segue vivo na briga pelo título da categoria.

Na mesma rodada, o Galvez também carimbou sua vaga ao vencer o Esporte Saúde e Lazer por 4 a 1, com destaque para o meia David Iuri, autor de dois gols e eleito o craque da partida.

Com os resultados, as semifinais estão marcadas para a próxima segunda-feira (10), novamente no estádio Tonicão. O Epitaciolândia enfrentará o Santa Cruz às 15h, enquanto o Galvez encara o Furacão do Norte às 16h30.

A equipe epitaciolandense chega embalada e promete lutar por uma vaga inédita na grande final do estadual Sub-15.

Relacionado

Comentários