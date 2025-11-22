COPMBM derrota a Chapecoense e conquista vaga na 2ª fase

O COPMBM derrotou a Chapecoense por 2 a 1 nesta sexta, 21, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

Na outra partida da rodada, o Xavier Maia venceu o PSG por 3 a 1.

Dois confrontos

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais dois confrontos neste sábado, 22, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Santinha enfrenta o Botafogo.

