Cotidiano
Copinha Arasuper tem grupos definidos e jogos começam no dia 18
Em um congresso técnico realizado nessa segunda, 8, na Fundação Garibaldi Brasil, foram definidos todos os detalhes da 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O torneio começa no dia 18 de janeiro, no ginásio do Sesc, e é um dos eventos esportivos programados para abrir a temporada de 2026 no Estado.
Fórmula de disputa
As doze equipes, nas três categorias, foram divididas em dois grupos de seis e os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.
“Depois da fase inicial, os jogos passam a ser eliminatórios. Teremos uma grande competição”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.
Grupos do Sub-10
A
Furacão do Norte “B”
Escola Galvez
AME
Santinha
Santa Cruz
Escolinha Bombeiro Mirim
B
Rei Artur
Xavier Maia
Botafogo Academy
Flamenguinho
Sena Esporte
Furacão do Norte “A”
Sub-12
A
Santinha
Meninos da Vila
Cruz Azul
Camisa 11
Botafogo Academy
Escolinha da Conquista
B
Escola Galvez
Santa Cruz
Sena Esporte
Flamenguinho
Furacão do Norte
Barcelona/Calafate
Sub-14
A
Escola Galvez
PSC
Bangu
Cruz Azul
Meninos de Ouro
Amigos Solidários
B
Furacão do Norte
Botafogo Academy
Flamenguinho
Escolinha da Conquista
Santinha
Santa Cruz
Comentários
Cotidiano
Biel e Felipe conquistam o Torneio MVP no Prainha Beach
A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.
“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.
Mais torneios
Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.
“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup
O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.
“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.
Segunda partida
O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão
O Campeonato Estadual Sub-13 terá nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Tonicão, os duelos semifinais. No primeiro confronto, o Cruz Azul joga contra o Santa Cruz e na segunda partida o Botafogo Academy enfrenta o Furacão do Norte.
Jogos sem favoritos
As equipes entram em campo sem favoritismo e vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os finalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades.
