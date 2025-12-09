Conecte-se conosco

Cotidiano

Copinha Arasuper tem grupos definidos e jogos começam no dia 18

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Copinha terá 36 equipes na disputa do título

Em um congresso técnico realizado nessa segunda, 8, na Fundação Garibaldi Brasil, foram definidos todos os detalhes da 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O torneio começa no dia 18 de janeiro, no ginásio do Sesc, e é um dos eventos esportivos programados para abrir a temporada de 2026 no Estado.

Fórmula de disputa

As doze equipes, nas três categorias, foram divididas em dois grupos de seis e os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.

“Depois da fase inicial, os jogos passam a ser eliminatórios. Teremos uma grande competição”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Grupos do Sub-10

A

Furacão do Norte “B”

Escola Galvez

AME

Santinha

Santa Cruz

Escolinha Bombeiro Mirim

B

Rei Artur

Xavier Maia

Botafogo Academy

Flamenguinho

Sena Esporte

Furacão do Norte “A”

Sub-12

A

Santinha

Meninos da Vila

Cruz Azul

Camisa 11

Botafogo Academy

Escolinha da Conquista

B

Escola Galvez

Santa Cruz

Sena Esporte

Flamenguinho

Furacão do Norte

Barcelona/Calafate

Sub-14

A

Escola Galvez

PSC

Bangu

Cruz Azul

Meninos de Ouro

Amigos Solidários

B

Furacão do Norte

Botafogo Academy

Flamenguinho

Escolinha da Conquista

Santinha

Santa Cruz

Cotidiano

Biel e Felipe conquistam o Torneio MVP no Prainha Beach

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

 

Foto AAVP: Felipe, Biel e o professor Cláudio Baixinho no Prainha Beach

A dupla Biel/Felipe conquistou o Torneio MVP de vôlei de praia Sub-20 nesse fim de semana, no Prainha Beach. Mathias e Santiago foram vice-campeões e Vianna/Gabriel terminaram na 3ª colocação.

“Os melhores atletas da categoria Sub-20 estiveram em quadra. Conseguimos promover um evento onde os atletas se sentem prestigiados e isso é importante. Queremos elevar o nível dos atletas e somente com competições de nível, poderemos atingir o objetivo”, disse o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP), Cláudio Baixinho.

Mais torneios 

Cláudio Baixinho confirmou a realização de mais duas etapas do Prainha Beach e o Rei e a Rainha do Prainha Beach.

“Ainda teremos alguns torneios até o fim da temporada de 2025”, declarou o dirigente.

Cotidiano

Santa Cruz goleia o Ed Perfomace na estreia da MGF Cup

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Foto divulgação: Santa Cruz conquistou o primeiro triunfo no Paraná

O Santa Cruz goleou o Ed Performace por 5 a 1 nesta segunda, 8, em Maringá, no Paraná, e estreou com vitória na MGF Cup Sub-16. João Miguel(2), Samuel, Isaac e Dhiemerson marcaram os gols do time acreano.

“Conseguimos realizar uma boa estreia. A competição a cada partida vai ficar mais difícil, mas esse tipo de torneio é importante para o crescimento dos atletas”, declarou o técnico do Santa Cruz, Maydenson Costa.

Segunda partida

O Santa Cruz enfrenta a equipe do Instituto Alex Santa nesta terça, 9, a partir das 9h20(hora Acre), na segunda apresentação na MGF Cup.

Cotidiano

Campeonato Estadual terá confrontos semifinais no Tonicão

Publicado

1 hora atrás

em

9 de dezembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Furacão do Norte vai em busca de mais uma final na base

O Campeonato Estadual Sub-13 terá nesta terça, 9, a partir das 15 horas, no Tonicão, os duelos semifinais. No primeiro confronto, o Cruz Azul joga contra o Santa Cruz e na segunda partida o Botafogo Academy enfrenta o Furacão do Norte.

Jogos sem favoritos

As equipes entram em campo sem favoritismo e vantagem e por isso se as partidas terminarem empatadas, os finalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades.

