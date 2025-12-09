Copinha Arasuper tem grupos definidos e jogos começam no dia 18

Em um congresso técnico realizado nessa segunda, 8, na Fundação Garibaldi Brasil, foram definidos todos os detalhes da 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O torneio começa no dia 18 de janeiro, no ginásio do Sesc, e é um dos eventos esportivos programados para abrir a temporada de 2026 no Estado.

Fórmula de disputa

As doze equipes, nas três categorias, foram divididas em dois grupos de seis e os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.

“Depois da fase inicial, os jogos passam a ser eliminatórios. Teremos uma grande competição”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Grupos do Sub-10

A

Furacão do Norte “B”

Escola Galvez

AME

Santinha

Santa Cruz

Escolinha Bombeiro Mirim

B

Rei Artur

Xavier Maia

Botafogo Academy

Flamenguinho

Sena Esporte

Furacão do Norte “A”

Sub-12

A

Santinha

Meninos da Vila

Cruz Azul

Camisa 11

Botafogo Academy

Escolinha da Conquista

B

Escola Galvez

Santa Cruz

Sena Esporte

Flamenguinho

Furacão do Norte

Barcelona/Calafate

Sub-14

A

Escola Galvez

PSC

Bangu

Cruz Azul

Meninos de Ouro

Amigos Solidários

B

Furacão do Norte

Botafogo Academy

Flamenguinho

Escolinha da Conquista

Santinha

Santa Cruz

