Copinha Arasuper de Futsal terá sua 2ª rodada neste domingo (25)

MANOEL FAÇANHA

O ginásio do Sesc recebe na manhã deste domingo (25), a partir das 8h, a segunda rodada da 11ª Copinha Arasuper de Futsal. Um total de 12 partidas serão disputas em duas quadras distintas.

Os jogos iniciam pela categoria sub-14. Veja os confrontos: CT Furacão do Norte x Escola da Conquista e Botafogo Futsal x Escola do Santinha (8h); Amigos Solidários x Escola Meninos de Ouro e Escola do Galvez x Cruz Azul (8h40).

Fechados os jogos do sub-14, a competição terá quatro partidas pelo categoria sub-12. Os duelos serão os seguintes: Cruz Azul x Escola do Santinha e Escola da Conquista x Botafogo Futsal (9h20); Santa Cruz x Escola do Galvez e Barcelona do Calafate x CT Furacão do Norte (10h).

No fechamento da rodada, ocorrem outras quatro partidas, mas todas pelo sub-10. Veja os jogos: CT Furacão do Norte x Escola Arena do Urubu e Escola do Santinha x Santa Cruz (10h40); Botafogo Futsal x CT Furacão do Norte e Flamenguinho x Santa Cruz (11h20).

