Copinha Arasuper com partidas bem disputadas no Sub-14

O MM Acre vai promover nos dias 7 e 8 de março na quadra do Colégio Acreano um torneio de vôlei 4×4, no feminino e no masculino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de março com Elson William no número 999599113.

“Vamos movimentar a temporada com torneios porque os atletas gostam de jogar. Cada equipe poderá inscrever cinco atletas e a meta é realizar um grande evento”, disse o diretor do MM Acre, Carlos Leopoldo.

Atletas Sub-21

Segundo Carlos Leopoldo, cada equipe, nos dois naipes, será obrigada a inscrever um atleta Sub-21.

“Existe a necessidade de trazermos novos atletas para o nosso vôlei. No Sub-21, os jogadores não têm mais as categorias de base e muitos param de jogar por falta de oportunidade”, avaliou Carlos Leopoldo.

