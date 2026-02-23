Cotidiano
Copinha Arasuper com partidas bem disputadas no Sub-14
Partidas bem equilibradas marcaram a 5ª rodada da primeira fase da Copinha Arasuper de Futsal neste domingo, 22, no ginásio do Sesc. Santa Cruz e Furacão do Norte empataram por 1 a 1 na partida de abertura da programação. Os outros resultados foram: Cruz Azul 5×0 Bangu, Botafogo 3×1 Escolinha da Conquista e PSC 1×1 Escola Galvez.
“Chegamos em um momento importante da Copinha. As partidas valem classificação, seguir na disputa pela segunda fase e isso eleva o nível”, afirmou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.
Resultados do Sub-10
Boleiros Mirim 6×3 Escolinha do Santinha
CT Furacão do Norte “A” 6×1 Flamenguinho
Escola Galvez 4×0 Santa Cruz
Sena Esporte 5×2 Botafogo
Sub-12
Camisa 11 4×1 Escolinha da Conquista
Escola Galvez 3×2 Barcelona
Meninos da Vila 3×3 Botafogo
Santa Cruz 8×2 Sena Esporte
MM Acre vai promover torneio 4×4 no Colégio Acreano
O MM Acre vai promover nos dias 7 e 8 de março na quadra do Colégio Acreano um torneio de vôlei 4×4, no feminino e no masculino. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 4 de março com Elson William no número 999599113.
“Vamos movimentar a temporada com torneios porque os atletas gostam de jogar. Cada equipe poderá inscrever cinco atletas e a meta é realizar um grande evento”, disse o diretor do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Atletas Sub-21
Segundo Carlos Leopoldo, cada equipe, nos dois naipes, será obrigada a inscrever um atleta Sub-21.
“Existe a necessidade de trazermos novos atletas para o nosso vôlei. No Sub-21, os jogadores não têm mais as categorias de base e muitos param de jogar por falta de oportunidade”, avaliou Carlos Leopoldo.
Jader Machado empata no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18
A equipe da escola Jader Machado, de Porto Acre, tomou um gol a 45 segundos do fim e empatou por 16 a 16 com o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, 23, em Aracaju, Sergipe, em duelo válido pela segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol Feminino Sub-18. As meninas acreanas seguem sem vencer no torneio nacional.
Sequência nesta quarta
O time da Jader Machado volta à quadra nesta terça, 24, às 6 horas(hora Acre), para enfrentar a equipe João D´Abreu, de Tocantins.
Os garotos da Clícia Gadelha jogam contra o Colégio Amorim, de São Paulo, a partir das 12h10(hora Acre), em um duelo muito complicado.
Clícia Gadelha vence e Jader Machado perde na abertura do Brasileiro de Handebol Sub-18
Começou neste domingo, 22, em Aracajú, Sergipe, a campanha das equipes acreanas no Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18, competição promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar(CBDE).
O time da escola Clícia Gadelha venceu o Ceti Lomanto Júnior, da Bahia, por 22 a 17, no masculino. As meninas da escola Jader Machado, de Porto Acre, foram derrotadas pela equipe do Colégio Dr. Dionísio Bentes, do Pará, por 21 a 11.
Segunda partida
A equipe da Jader Machado enfrenta o time da escola Joaldo Lima, de Sergipe, nesta segunda, a partir das 8h30(hora Acre), na segunda apresentação no Brasileiro. Os garotos da Clícia Gadelha folgam na rodada.
