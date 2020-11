Nas aulas práticas foram usados um avião e o helicóptero Hárpia 04, e o Estado se alinha com a portaria do Ministério da Saúde que exige a qualificação para quem atua nessa área da saúde.

Participaram, no último fim de semana em Rio Branco, 20 profissionais da Saúde do Estado, do curso de transporte aeromédico de pacientes em estado grave.

As aulas, divididas em práticas e teóricas, foram aplicadas pela equipe do Instituto de Saúde e Ensino de São Paulo, com a participação da tripulação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), órgão da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

O treinamento, que reuniu médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem, foi ofertado pela empresa Rio Branco Táxi Aéreo, em parceria com o Samu.

A equipe de instrutores repassou técnicas de embarque e desembarque de pacientes em estado grave, teoria de voo, noções de aeronáutica e protocolo de transporte de paciente crítico.

Nas aulas práticas foram usados um avião e o helicóptero Hárpia 04.

O diretor do Samu, Pedro Pascoal, que é médico, disse que, com o treinamento, os profissionais estão capacitados para essa modalidade de socorro, e o Estado se alinha com a portaria do Ministério da Saúde que exige a qualificação para quem atua nessa área da saúde.

