Cotidiano
Copa Master Rei Pelé movimenta Cruzeiro do Sul com premiação de R$ 20 mil e finais neste sábado (21)
Mercado do Peixe e Santa Luzia abrem disputa às 17h30; Monte Sinai e São José decidem título às 19h no estádio Cruzeirão
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, realiza no próximo sábado (21) a grande final da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé. A competição, voltada para atletas acima de 40 anos, terá sua decisão no estádio Cruzeirão com premiação total de R$ 20 mil.
A programação começa às 17h30 com a disputa pelo terceiro lugar entre as equipes do Mercado do Peixe e Santa Luzia da BR-364. Em seguida, às 19h, acontece a grande final entre Monte Sinai e São José, que decidem o título da edição 2026.
Premiação
O valor de R$ 20 mil será distribuído entre os times classificados e os destaques individuais da competição:
Premiação coletiva:
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Campeão: R$ 10 mil
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Vice-campeão: R$ 5 mil
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Terceiro lugar: R$ 2 mil
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Quarto lugar: R$ 1 mil
Premiação individual (R$ 500 cada):
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Craque da competição
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Gol mais bonito
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Artilheiro
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Melhor goleiro
Expectativa
O diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou o aumento da premiação em relação ao ano anterior e a expectativa de público para as finais.
“Esse ano nosso prefeito Zequinha aumentou o valor da premiação de R$ 15 mil para R$ 20 mil. Temos a expectativa de que o estádio Cruzeirão esteja lotado de público para assistir dois grandes jogos”, disse.
A competição reforça o incentivo ao esporte amador na região, valorizando atletas experientes e promovendo integração entre as comunidades.
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BNDES aprova R$ 1,05 bilhão para Energisa investir em modernização da rede elétrica no Acre, TO e MT
Recursos serão aplicados na substituição de equipamentos, regularização de ligações clandestinas e ampliação de subestações no estado
A Energisa Acre vai receber parte de um financiamento de R$ 1,05 bilhão aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta segunda-feira (16) para três distribuidoras do Grupo Energisa nas regiões Norte e Centro-Oeste. As outras beneficiadas são as concessionárias do Tocantins e do Mato Grosso.
Os recursos têm como objetivo a ampliação e modernização da rede elétrica no estado. O apoio foi estruturado pelo BNDES por meio de três emissões de debêntures, com integralização dos papéis pelo banco realizada em 20 de fevereiro.
Investimentos previstos no Acre
No Acre, os investimentos serão aplicados em diversas frentes prioritárias:
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Substituição de equipamentos com desgaste
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Conexão de novas unidades consumidoras à rede elétrica
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Instalação de sistemas de medição para novos clientes
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Adequação de tensão e carga das ligações existentes
O plano também prevê ações para regularização de ligações clandestinas, construção de novas subestações, ampliação de unidades já existentes e implantação de novas linhas de distribuição para atender ao aumento da demanda no estado.
Benefícios para a população
Segundo o diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, Marcus Albernaz, a operação representa um avanço relevante para mais de 300 municípios atendidos pelas concessionárias do grupo. “Essa operação representa um avanço relevante ao viabilizar aportes estruturantes que ampliam a capacidade, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para mais de 300 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, resiliente e alinhado às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes”, afirmou.
Posicionamento do BNDES
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância dos investimentos contínuos no setor de distribuição de energia. “O setor de distribuição de energia elétrica demanda investimentos intensivos de modernização, expansão e adequação constante de sua capacidade instalada, para garantir a qualidade do serviço de distribuição e o atendimento à demanda por energia elétrica dos atuais e de novos clientes. O apoio do BNDES utiliza instrumentos mais modernos, como as debêntures incentivadas, atuando como fonte complementar ao mercado de capitais e diversificando a base de investidores”, afirmou.
Segundo o BNDES, o financiamento apoia os planos de investimento das concessionárias, com prioridade para a expansão da infraestrutura e a melhoria da qualidade no fornecimento de energia à população.
A empresa
O Grupo Energisa foi fundado em 1905 na Zona da Mata mineira, e é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiros. Seu portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada e uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
Em julho de 2023, o grupo passou a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquiriu participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua também na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agro-industrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. Atende mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
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Rogério Pina comanda treinamento do Humaitá em Senador Guiomard
O técnico Rogério Pina comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta terça, 17, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e o Humaitá fecha a preparação para o confronto decisivo diante do Santa Cruz. A partida será nesta quarta, 18, às 19h15, no Tonicão, e o Tourão tem a vantagem do empate.
Sem divulgar
Rogério Pina deve definir os titulares do Humaitá, mas a divulgação da equipe vai ocorrer somente 30 minutos antes do início do confronto. A tendência é pela manutenção da equipe do jogo do último sábado, 14, para começar o duelo.
Mais uma vez dispensado
O atacante André Lima foi, mais uma vez, dispensado do Humaitá. O futebol falado fez a diferença em relação ao futebol jogado.
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Dudu e Patrick são as opções de Maurício Carneiro no Galvez
O elenco do Galvez fechou nesta terça, 17, no CT do Imperador, a preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Galvez enfrenta o Rio Branco nesta quarta, 18, a partir das 17 horas, no Tonicão e tem a vantagem do empate para ser finalista da competição.
O volante Psica, com uma lesão no tornozelo, foi vetado pelo departamento médico. Dudu e Patrick são as principais opções do técnico Maurício Carneiro.
Bolas paradas
Os jogadores do Galvez participaram de um trabalho de bolas paradas na última movimentação antes do confronto.
“Temos uma maneira de jogar e realizamos alguns ajustes. Vamos enfrentar um adversário de muita tradição”, afirmou o comandante do Imperador.
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