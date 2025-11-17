Copa Master 40 e 50 vai ter abertura na Arena da Floresta

A Copa Master 40 e 50 vai ter abertura nesta segunda, 17, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.O evento será promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) com 46 equipes, com 31 equipes no 40 e 15 no 50.

“Fechamos o último evento da temporada. Esse é um torneio tradicional e o secretário Ney Amorim quis muito a realização da competição”, disse um dos coordenadores da Copa, Marcelo Fontenele.

Uma partida

A solenidade de abertura contará com a presença de autoridades, a banda da Polícia Militar e será sorteado uma partida do Sub-40 para abertura da Copa.

Torneio eliminatório

A Copa Master 2025 será disputada com jogos eliminatórios no 40 e no 50. Primaverense, no 40, e Juventus, 50, são os últimos campeões.

