Evento inicial da 32ª edição da competição está marcado para 14h na sede da CBF

Por GloboEsporte.com

As finais foram antecipadas para setembro para evitar conflito com as fases decisivas do Campeonato Brasileiro e das copas continentais.

A Copa do Brasil 2020 começa na próxima quinta-feira. Nesta data será realizado o sorteio dos confrontos da primeira fase na sede da CBF. O evento está marcado para 14h. O Athletico-PR é o atual campeão.

A 32ª edição da competição terá novidades. As finais foram antecipadas para setembro para evitar conflito com as fases decisivas do Campeonato Brasileiro e das copas continentais. Já o início está marcado para fevereiro. Confira os potes do sorteio abaixo:

Comentários